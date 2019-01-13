به گزارش خبرنگار مهر، در حساس ترین بازی هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر والیبال دو تیم پیکان و سایپا در خانه والیبال تهران مقابل هم قرار گرفتند و در پایان تیم پیکان با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد.

تیم پیکان که جایگاه بهتری در جدول رده بندی داشت در حالی مقابل نارنجی پوشان سایپا قرار گرفت که شانس پیروزی اش با توجه به نتایج کسب شده سایپا بیشتر بود.

سایپا در ست نخست شروع خوبی داشت و موفق شد با نتیجه ۲۵ بر ۱۷ از سد پیکان عبور کند اما پیکانی ها با شروع ست دوم، کنترل بازی را در دست گرفتند و با زدن سرویس های بهتر با نتیجه ۲۵ بر ۱۸ ست دوم را به سود خود به پایان رساندند تا بازی در ست شماری برابر شود.

در ست سوم پیکان شروع خوبی داشت و موفق شد با اختلاف ۵ امتیاز از حریف پیش بیافتد اما شاگردان پیمان اکبری در سایپا خیال باخت نداشتند و با زدن آبشارهای خوب علی شفیعی و دفاع های کم اشتباه موفق شدند به بازی برگردند و در نهایت نیز با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ پیروز ست سوم شوند و حساب کار ۲ بر یک به سود سایپا شد.

در ست چهارم اینبار سایپا بود که با اختلاف چند امتیاز از حریف پیش بود اما پیکان اجازه پیشروی بیش تر را نداد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۹ پیروز شد تا ست پنجم تکلیف تیم برنده را مشخص کند.

در ست پنجم دو تیم برابر پیش رفتند و در پایان پیکان موفق شد پیروز ست و بازی شود.

سایپا با این شکست به نهمین شکست خود در فصل جاری رسید. پیکان نیز به چهاردهمین برد خود رسید.

نتایج ست شماری:

ست نخست: ۲۵ بر ۱۷ به سود سایپا

ست دوم: ۲۵ بر ۱۸ به سود پیکان

ست سوم: ۲۵ بر ۲۱ به سود سایپا

ست چهارم: ۲۵ بر ۱۹ به سود پیکان

ست پنجم: ۱۷ بر ۱۵ به سود پیکان

با شروع ست دوم ایگور کولاکوویچ، سرمربی تیم ملی که چند روزی است در ایران حاضر شده در سالن حاضر و به تماشای بازی پرداخت. افشین داوری، سرپرست فدراسیون نیز در اواسط بازی در سالن حاضر شد.