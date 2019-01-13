به گزارش خبرنگار مهر، علی سعدالدین بعدازظهر یکشنبه در نشست فرودگاه بین‌المللی شاهرود به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن بیان اینکه برخی نیازها در خصوص گمرک و استقرار آن در فرودگاه بین‌المللی شاهرود وجود دارد که اگر نباشد قطعاً روند کار واردات و صادرات را مختل می‌کند، بیان کرد: انبارهای مناسبت هم برای کالا و مسافر می‌بایست در این فرودگاه تعبیه شود همچنین این فرودگاه می‌بایست به انباری برای کالای تجاری نیز مجهز شود که حداقل می‌بایست دارای ۳۰۰ مترمربع زیربنا باشد تا در بدو کار بتواند بخشی از نیاز گمرکی فرودگاه را برطرف کند.

وی دیگر مایحتاج گمرک در فرودگاه بین‌المللی شاهرود را دپو و نگهداری کالا دانست و تأکید کرد: باید انبارهای گمرک در فرودگاه به صورتی باشند که اگر پروازها در روزهای معینی انجام می‌شود، بتوانیم کالاهای صادراتی را به‌طور مناسب نگهداری کنیم و به آن‌ها لطمه‌ای وارد نشود.

مدیرکل گمرک استان سمنان ضمن بیان اینکه دستگاه ایکس ری چمدانی هم برای چمدان و هم باری با دو منبع برای کنترل مبادی خروجی و ورودی و همچنین جلوگیری از قاچاق کالا از گمرک دیگر نیاز فرودگاه بین‌المللی شاهرود است، بیان کرد: این دستگاه‌ها می‌بایست در فرودگاه نصب شوند تا بتوانیم کنترل ویژه‌ای بر روی محصولات صادراتی و وارداتی داشته باشیم همچنین گمرک فرودگاه باید به دوربین‌های مداربسته برای تهیه تصاویر مناسب نیاز دارد.

سعدالدین بابیان اینکه سالن‌های تجاری، مسافری و باند فرودگاه در کنار انبارها موردنیاز گمرک فرودگاه بین‌المللی شاهرود است، گفت: گمرک برای استقرار کارکنان نیز فضایی را در این فرودگاه نیاز دارد تا بتواند تجهیزات خود را مستقر کند همچنین باید گفت انبارها و سالن‌های مسافری می‌بایست از هم تفکیک باشند تا بتوانیم مسافران خارجی را از داخلی و کالاهای خارجی را از داخلی تفکیک کنیم تا محاسبه ارزش، مقدار گمرک و موارد دیگر نیازمند محاسبه، با مشکل روبرو نشوند.