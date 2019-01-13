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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۵۵

سناتور ارشد روس:

برخی محافل آمریکایی به دنبال تخریب رابطه مسکو و واشنگتن هستند

برخی محافل آمریکایی به دنبال تخریب رابطه مسکو و واشنگتن هستند

عضو کمیته امنیتی و دفاعی شورای روسیه اعلام کرد که در آمریکا، گروه هایی وجود دارند که نمی خواهند رابطه روسیه و آمریکا شکل بگیرد و برای این امر دست به هر اقدامی می زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «فرانتس کلینتسویچ» عضو کمیته امنیتی و دفاعی شورای روسیه اظهار داشت که در آمریکا، محافلی خاص هستند که نه تنها سعی می کنند «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا را رصد کنند، بلکه به دنبال شکار در روابط روسیه و آمریکا هستند.

کلینتسویچ گفت: در آمریکا نظارت ها بر روی رئیس جمهور، افزایش یافته است و بعضی از محافل در آمریکا هر کاری انجام می دهند تا امکان بهبود روابط حتی در بلندمدت را از بین ببرند.

وی افزود: به نظر می رسد که در رابطه روسیه و آمریکا عوامل مخفی ای وجود دارد و رهبران دو قدرت برجسته جهانی دخیل نیستند. گروه های نامبرده شده که ضد روسیه هستند، برای تحقق اهداف خود حتی آماده هستند تا کشور خود را به گل بنشانند. من چنین اتفاقی را برای آمریکا شرم آور میدانم.

گفتنی است که برخی از نمایندگان کنگره آمریکا پیشنهاد داده اند تا در جلسات دوجانبه پوتین و ترامپ، دستگاه شنود کار گذاشته شود.

کد مطلب 4511902

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