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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۳۷

رئیس اتاق بازرگانی فارس:

اقتصاد امروز کشور سیاسی و امنیتی شده است

اقتصاد امروز کشور سیاسی و امنیتی شده است

شیراز _ رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: اقتصاد کشور نه تنها سیاسی شده بود بلکه اقتصاد امنیتی شده و اینگونه برخوردها نمی تواند مانعی برای تحریم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی عصر یکشنبه در جلسه شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی افزود: هر ۵ روز شاهد یک بخشنامه در خصوص صادرات هستیم که نه تنها مشکل تولید و صادرات را حل نکرده امروز اقتصاد استان و کشور امنیتی شده است.

وی ادامه داد: نامه از بانک مرکزی به صادرکنندگان ارسال شده که ارز صادراتی کجا هست در حالیکه خود صادرکننده به دنبال واردات ارز است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس یادآور شد: دشمنان با تحریم های خود مسیرها را می بندند و ما نیز از آنها سبقت می گیریم و مسیرها را بیشتر می بندیم.

رازقی تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومان کوچکترین کمک به اقشار آسیب پذیر نکرده و لبنیات ۶۶.۴ درصد، گوشت قرمز ۵۱ درصد و روغن ۴۳.۹ درصد افزایش قیمت داشته و شاهد قاچاق معکوس نیز هستیم.

وی یادآور شد: تک نرخی کردن ارز بهترین راه است و تابع عرضه و تقاضا باشد و از خروج غیر قانونی ارز جلوگیری کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی فارس تصریح کرد: سهم تولید باید پرداخت شود زیرا امروز واقعا وضعیت هشدار است و ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت را برای عده ای باز کرده است.

کد مطلب 4511904

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