به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی قطر در دیداری پر گل در جام ملتهای آسیا امروز یکشنبه موفق شد کره شمالی را با ۶ گل در هم بکوبد. ۳ گل از ۶ گل امروز قطری ها روی پاس های هافبک خلاق و تکنیکی این تیم یعنی «اکرم عفیف» به دست آمد.

هافبک تیم ملی قطر که یک پاس گل هم در بازی نخست این تیم داده بود، تعداد پاس های گلش را در این تورنمنت به عدد ۴ رساند تا از این نظر بالاتر از دیگر پاسورهای جام ملتهای آسیا قرار گیرد.

نزدیک ترین بازیکن به هافبک قطری ها یک بازیکن چینی به اسم «شاندونگ لیونگ» است که با ۳ پاس گل در رده بعدی قرار دارد.

اکرم عفیف هافبک ۲۲ ساله تیم ملی قطر عضو باشگاه السد است و تاکنون بارها برابر تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا بازی کرده است. السد حریف پرسپولیس در رقابتهای فصل آینده لیگ قهرمانان آسیا می باشد.