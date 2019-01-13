به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید یوسف مولایی عصر یکشنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز، با اشاره به رویکرد سپاه در خدماترسانی به مردم، اظهار کرد: سپاه به حوزه مقابله با آسیبهای اجتماعی ورود کرده است هرچند که این مهم جزو مأموریت اساسی ما نبوده است.
وی در ادامه به امضای تفاهمنامه میان سپاه و نیروی انتظامی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و گفت: با توجه به این تفاهمنامه مقرر شد ۱۰ استان بهعنوان نمونه انتخاب شود که استان البرز نیز جزو این استانها است.
فرمانده سپاه استان البرز با تأکید بر اینکه رویکرد به سمتی است که مقررشده یک اردوگاه با ظرفیت ۴۰۰ نفر احداث شود، گفت: در برخی اردوگاهها بدون متادون درمانی معتادان را ترک میدهند و معتاد پس از خروج از اردوگاه دوباره به این مسیر برمیگردد.
سردار مولایی اضافه کرد: در اردوگاهی که توسط سپاه احداث میشود با طی یک دوره ۹ تا یکساله فرد معتاد در شش مرحله نجات از اعتیاد را تجربه خواهد کرد.
وی با بیان اینکه پس از مرحله سمزدایی به مباحث روانشناسی و روانکاوی نیز پرداخته میشود، گفت: معتاد بهبودیافته پس از آموزش مهارت مشغول کار میشود.
فرمانده سپاه استان البرز گفت: سپاه در استان البرز این اردوگاه را احداث میکند، با توجه به وضعیت استان و بازدیدهای انجامشده سهنقطه برای احداث این اردوگاه تعیین شد که متأسفانه به دلیل شرایط خاص و هزینهبر بودن مورد موافقت قرار نگرفت.
سردار مولایی با اشاره به مذاکراتی که در این خصوص با استاندار و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامیشده است، گفت: مقرر شد سوله برای تحقق این مهم در اختیار سپاه قرار گیرد.
وی با تأکید بر اینکه استانداری برای جانمایی محل احداث اردوگاه باید به کمک سپاه بیاید، گفت: باید از ظریفت سولهها در استان برای تحقق این مهم استفاده کنیم.
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