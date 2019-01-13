توهم ضدایرانی بولتون، همه را در «پنتاگون» نگران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال امروز یکشنبه در گزارشی نوشت جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید پس از حمله خمپاره ای به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد به دنبال گزینه هائی برای حمله نظامی به ایران بود!

منابع آگاه در این باره به روزنامه مذکور اعلام کردند: به دنبال این حادثه بولتون از وزارت دفاع این کشور «پنتاگون» خواسته بود تا اقدامی را علیه ایران به انجام برسانند.

گزارش مذکور در ادامه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا می افزاید: درخواست بولتون، مقامات وزارت خارجه و دفاع آمریکا را عمیقاً شوکه زده کرده بود. همه شوکه شدند که چرا وی اینقدر درباره ضربه زدن به ایران بی‌ ملاحظه است.

این گزارش در ادامه افزود: حتی مقامات کنونی و سابق آمریکا می‌ گویند که این درخواست برای پنتاگون نگرانی ایجاد کرد.