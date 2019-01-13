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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۵

وال استریت ژورنال؛

توهم ضدایرانی بولتون، همه را در «پنتاگون» نگران کرد

توهم ضدایرانی بولتون، همه را در «پنتاگون» نگران کرد

یک روزنامه آمریکائی در گزارشی به توهمی از مشاور امنیت ملی کاخ سفید اشاره کرد که بر اساس آن همه افراد در «پنتاگون» نگران و شوکه زده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال امروز یکشنبه در گزارشی نوشت جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید پس از حمله خمپاره ای به نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد به دنبال گزینه هائی برای حمله نظامی به ایران بود!

منابع آگاه در این باره به روزنامه مذکور اعلام کردند: به دنبال این حادثه بولتون از وزارت دفاع این کشور «پنتاگون» خواسته بود تا اقدامی را علیه ایران به انجام برسانند.

گزارش مذکور در ادامه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا می افزاید: درخواست بولتون، مقامات وزارت خارجه و دفاع آمریکا را عمیقاً شوکه زده کرده بود. همه شوکه شدند که چرا وی اینقدر درباره ضربه زدن به ایران بی‌ ملاحظه است.

این گزارش در ادامه افزود: حتی مقامات کنونی و سابق آمریکا می‌ گویند که  این درخواست برای پنتاگون نگرانی ایجاد کرد.

کد مطلب 4511919

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    نظرات

    • امید IR ۲۲:۰۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
      0 0
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      چون او یک مزد بگیر است!
    • IR ۲۲:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
      0 0
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      فقط یجوری میخوان جو ایران و اقتصاد را مشوش کنند. ایران میتونه به سازمان ملل شکایت کنه به عنوان یه تهدید نظامی
    • علی صفاری IR ۰۸:۴۳ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
      0 0
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      قطعا" این شایعه نیز برای این است تا تحمل ایرانیان را محک بزنند و ببینن آیا ملت از اهداف خود کوتاه میاید یا خیر. البته خودشونم میدونن کوچکترین حمله به ایرانیان با خسارت جبران ناپذیری برای آنان خواهد داشت
    • مینا IR ۰۸:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
      0 0
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      برو به ممکلت خودت برس به دولت تعطیل شده به 800 هزار نفر کارمند که چند هفته هست حقوق نگرفته اند بعد بیا برا ایران دم تکون بده
    • پرویز IR ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
      0 0
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      آقای جان بولتون اگر آدم فضایی‌ها بیان پیشت برای معامله، کره زمین رو چندمی فروشی بهشون؟
    • پرویز IR ۰۹:۳۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۴
      0 0
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      جان بولتون نمی دونم با کیا بستی و خودتو چند فروختی اما نکن اینکارا، آخر و عاقبت نداره بدبخت. ترامپ که نمی دونه توچه مارموزی هستی

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