سمنان سالانه ۱۲۰۰ زائر حج دارد/ پیگیری اعزام از فرودگاه شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل پاکدل در نشست بعدازظهر یکشنبه فرودگاه بینالمللی شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن بیان اینکه سالانه یک هزار و ۲۰۰ زائر از استان طی ۱۰ تا ۱۲ کاروان به سرزمین وحی اعزام میشوند، بیان کرد: این تعداد زائر فرصت بسیار خوبی برای فرودگاههای استان هستند لذا ما اعزام حاجیان را در دستور پیگیری خواهیم داشت.
وی بابیان اینکه پروازهای ۲۵۰ نفر به بالا غالباً مسئول اعزام زائران به حج هستند و درصورتیکه فرودگاه بینالمللی شاهرود تائید کند که توانایی نشستوبرخاست هواپیماهای پهنپیکر را دارد اعزام زائران از این فرودگاه میتواند به سازمان حج و زیارت پیشنهاد شود.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان بابیان اینکه ۵۰ درصد پروازهای بین ایران و عربستان توسط شرکتهای سعودی انجام میشود، گفت: تنها ۵۰ درصد این پروازها در ایران صورت میگیرد که همگی آنها نیز توسط ایران ایر هستند لذا باید دید آیا شرکت ایران ایر هم برای فرودگاه بینالمللی شاهرود میتواند برنامهای داشته باشد یا نه که این امر نیازمند مکاتبه استاندار سمنان با این شرکت هوایی است.
دلپاک بیان کرد: شرکتهای سعودی و یا شرکتهای هوایی که در اجازه این کشور هستند در برخی فرودگاههای کشور دردسرهایی را درست میکنند برای مثال برخی هواپیماهایشان در فرودگاههای ایران نمینشینند و لذا پروازهایشان حساسیتهای ویژه ای را دارا است که این موضوع هم باید مد نظر مسئولان فرودگاه بینالمللی شاهرود قرار گیرد تا خدایی ناکرده شاهد این مسائل و بازگشت زائران و معطلی آنها نباشیم.
وی درباره عتبات نیز گفت: آمار زائران عتبات استان از فرودگاه امام خمینی(ره) در سال گذشته چهار هزار و ۵۰۰ نفر بوده که البته از سال ۹۶ شاهد کاهش چشم گیر این مسافران هستیم و در صورتی که بتوانیم شرایط خوبی را برای رغبت زائران عتبات از پروازها فراهم کنیم، میتوانیم شاهد برقراری پرواز شاهرود به عتبات عالیات نیز باشیم.
مدیرکل حج و زیارت استان سمنان گفت: دلایلی مانند گرانی اعزام های هوایی سبب شده تا مسافران عتبات کاهش یابند برای مثال پروازهایی که سابقاً با یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان انجام می شد امروز به سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و لذا این امر سبب می شود تا رغبت مسافران از پروازها کاهش یابد.
دلپاک گفت: اگر امکانی در فرودگاه بینالمللی شاهرود فراهم شود که بتوانیم ایجاد رغبت خوبی را در بین مسافران عتبات شاهد باشیم قطعاً آمادگی اعزام عتبات از فرودگاه شاهرود نیز وجود دارد.
گفتنی است مرتضی حمید پور مدیر فرودگاه بینالمللی شاهرود در سخنانی کوتاه نشست و برخاست انواع هواپیماهای پهن پیکر ایرباس مورد نیاز برای عتبات عالیات و حج را در فرودگاه شاهرود تاکید کرد و گفت: این فرودگاه هم اکنون هم تمام زیرساختهای مورد نیاز پرواز ایرباس از جمله طول باند را دارا است.
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