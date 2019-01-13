دستاوردهای انقلاب در حوزه روستایی و عشایری تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا وحیدی‌نژاد ظهر یکشنبه در نشست کمیته روستایی و عشایری ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد با اشاره به گسترش ندای انقلاب اسلامی در نقاط مختلف جهان، اظهارکرد: امروز ایران اسلامی به رغم همه توطئه‌های دشمنان یکی از قدرت‌های جهان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی سبب احیای دین اسلام و استقرار حکومت اسلامی شده است، افزود: یکی از مهم‌ترین وظایف ما پاسداری از انقلاب اسلامی و صدور پیام آن به سایر نقاط جهان است.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به فرارسیدن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: در طول چهل سال گذشته دشمن بارها با توطئه و دسیسه به دنبال ضربه به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود که ملت ایران در برابر همه آنها ایستادگی کرده و به سمت جهانی شدن پیش می رود.

وی با تأکید برلزوم فراهم کردن زمینه مناسب برای برگزاری جشن‌های انقلاب در سطح روستاها، ادامه‌داد: با پیروزی انقلاب اسلامی خدمات بسیاری به روستاییان و عشایر ارائه شده است لذا تمامی دستاوردهای انقلاب برای روستاها باید تبیین شود.

وحیدی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه امروز دشمنان به دنبال القای ناامیدی و ناکارآمدی نظام در میان جامعه هستند، بیان‌کرد: با آگاهی و بصیرت ملت بزرگ ایران این توطئه و سیاه‌نمایی دشمنان نیز ناکام خواهد ماند.

وی با اشاره به تحولات فراوان در حوزه کشاورزی، گفت: ایران زمانی بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی بود اما امروز به برکت پیروزی انقلاب اسلامی به کشوری خودکفا در بسیاری از محصولات کشاورزی تبدیل شده است.

مسئول کمیته روستایی و عشایری گیلان با اشاره به تولید ۸۰ درصد محصولات کشاورزی کشور در روستاها، تاکید کرد: روستاییان با کار مستمر و تولید محصولات کشاورزی سبب رونق سفره‌های مردم شده و کشور را از زیر بار ذلت استکبار جهانی رها کرده اند.

حجت‌الاسلام وحیدی‌نژاد با بیان اینکه پشتیبانی مردم از انقلاب و ولایت عامل اقتدار و ماندگاری نظام است، افزود: انقلاب به واسطه اسلام و آموزه‌های قرآنی به پیروزی رسید و تا به امروز تداوم داشته است.