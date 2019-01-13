تامین اعتبار تجهیزات آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکتر امیرمسعود عرب در پاسخ به نیازهای مطرح شده جمعی از دانشجویان دانشگاه گفت: خوشبختانه با توجه خاص هیات امناء دانشگاه و تامین اعتبار لازم، امکانات IT در دانشگاه و خوابگاه ها به روز شده و بخش اعظم نیاز دانشجویان به اینترنت پرسرعت رفع می شود، ضمن آنکه حجم استفاده از آن تغییر نخواهد کرد.

وی در پاسخ به نیاز نرم افزاری دانشجویان پرستاری گفت: هم اکنون تقریبا نرم افزارهای اصلی در دسترس دانشجویان قرار دارد اما برای افزایش نرم افزارهای تخصصی، حتما نسبت به بررسی و تامین نرم افزارهای جدید اقدام خواهد شد.

عرب، کمبود فضای فیزیکی را مشکل دیگر گروه های آموزشی نیز دانست و افزود: هرچند که کلا با کمبود فضای فیزیکی در دانشگاه روبه رو هستیم، اما بررسی می کنیم تا در صورت امکان، نسبت به رفع این مشکل برای گروه پرستاری اقدام شود.

وی در عین حال به اقدامات انجام شده در بازسازی کلاس ها، خوابگاه ها و کتابخانه دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: با بازسازی و تجهیز کتابخانه و همچنین بازسازی کلاس های درس و خوابگاه ها تلاش داریم تا محیط مناسبی را برای امور آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان فراهم کنیم.

رئیس دانشگاه علوم بهزیستی از نشست های مشترک با گروه های مختلف دانشجویی طی ماه های اخیر خبر داد و بر همفکری تمامی دانشجویان با مسئولان دانشگاه در راستای رفع نیازها تاکید کرد.

عرب افزود: امیدوارم زمانی برسد که مسئولان دانشگاه نیز از انتظارات خودشان از دانشجویان بگویند چرا که معتقدیم دانشجویان پتانسیلی دارند که باید دانشگاه از آن استفاده کند.

وی ادامه داد: می توانیم از توانایی علمی و مهارت های دانشجویان دکتری در آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی استفاده کنیم و یا در فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی از پتانسیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی بهره ببریم.