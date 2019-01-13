به گزارش خبرنگار مهر، نعیم امامی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به بازداشت معاون سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: یکی از معاون سازمان صنعت معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری دستگیر شده است که هیچ اطلاعی از جزئیات پرونده این معاون نداریم و هیچ قضاوتی در این زمینه نمی توانیم بکنیم.

وی بیان کرد: وکیل از امروز وارد بررسی پرونده این معاون شده است و در حال بررسی پرونده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به اینکه ۳۲ طرح صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت دهه فجر افتتاح می شود، اظهار داشت: این طرح های صنعتی با اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۱۶ میلیون ریال تکمیل شده است.

وی بیان کرد: با بهره برداری از این طرح های صنعتی بیش از ۷۷۸ شغل در استان ایجاد می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: در سالجاری ۵۰ نشست رفع موانع تولید در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شده است.

۴۹ هزار بازرسی از واحد های صنفی چهارمحال و بختیاری انجام شد

وی بیان کرد: در نشست های رفع موانع تولید استان چهارمحال و بختیاری ۲۲۸ مصوبه تصویب شده است که حدود ۱۸۳ مصوبه اجرایی شده است و ۴۵ مصوبه نیز در دست اجرا است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از ابتدای سالجاری ۴۹ هزار بازرسی از واحد های صنفی چهارمحال و بختیاری انجام شده است.

وی اظهار داشت: در سالجاری یک هزار و۶۸۵ تخلف صنفی در این استان شناسایی شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در چهارمحال و بختیاری ۴۰ هزار پروانه کسب صادر شده است.