محورهای اظهارات «پمپئو» در دوحه

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در دوحه قطر در کنفرانس مطبوعاتی همراه به محمد بن عبدالرحمان آل ثانی همتای قطری خود گفت: قطر از تلاش‌ های ما علیه تروریسم حمایت می کند و کشوری مهم در راستای مبارزه با داعش است.

وزیر خارجه آمریکا در این خصوص ادامه داد: آمریکا و قطر برای حل بسیاری از مسائل منطقه از جمله افغانستان و عراق همکاری می‌ کنند. از قطر بابت میزبانی از ۱۳ هزار نظامی آمریکایی در پایگاه نظامی «العدید» تشکر می کنیم.

وی در ادامه این نشست مطبوعاتی افزود: استعفای «آنتونی زینی» (فرستاده ویژه آمریکا در بحران قطر) هیچ چیزی را در سیاست آمریکا در خصوص تلاش ها، راهبرد ما و یا تهدمان در قبال منطقه ایجاد نمی کند.

پمپئو درباره تنش ها میان قطر با برخی از کشورهای عربی در منطقه نیز گفت که بحران دیپلماتیک قطر بیش از اندازه به درازا کشیده شده است. چیزهای خوبی میان قطر و آمریکا روی داده است. وقتی که با هم کار می کنیم، قدرتمندتر خواهیم بود. اختلافات میان کشورهائی که دارای هدف مشترکی هستند، هرگز مفید نبوده است.

رئیس دستگاه دیپلماسی آمریکا در نشست مطبوعاتی مذکور درباره قتل روزنامه نگار متتقد سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول نیز اضافه کرد: به گفتگوهایمان با ولیعهد و سایر مقامات سعودی به منظور دریافت پاسخ‌ هایی در این زمینه ادامه خواهیم داد تا به همه حقایق دست یافته و از مجازات عاملان قتل جمال خاشقجی اطمینان حاصل کنیم.