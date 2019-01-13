مشکلات ۳ بنگاه اقتصادی استان تهران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه ستاد تسهیل و رفع مواند تولید استان تهران در جمع خبرنگاران گفت: باید برای رونق بخشیدن به اشتغال و صیانت از اشتغال موجود تلاش کنیم، امروز مشکلات ۳ بنگاه اقتصادی بررسی شد، یکی از این شرکت ها کشت و صنعت دامداری ۲ هزار راسی است، که قرار شد، کمک کنیم، بانک کشاورزی این وام را در اختیار قرار دهد.

وی گفت: شرکت دوم در شرکت محصولات آنزیمی بود، که مشکلاتی داشت و از وام بانکی برخوردار نشده بودند و نیز برخی از ماشین آلات ثبت سفارش شده و وارد نشده است، که قرار شد، ارز نیمایی برای آن ها در نظر گرفته شود، که حدود این شرکت تولید کننده اصلی آنزیم است، که بالغ بر هزار تن تولید می کند.

استاندار تهران گفت: مشکل بعدی در خصوص یک مجتمع خدمات بین راهی بود، که سرمایه گذار با هدف نمایشگاه دائمی تولیدات روستایی قصد برپایی این مجتمع را داشت، اما چون در حریم راه اصلی بود، موافقت نشد و مقرر شد، به مجتمع عرضه خدمات بین راهی تغییر وضعیت دهد، که پشت این مجتمع نیز زمین های منابع طبیعی وجود دارد، که قرار شد، در صورت فعالیت مجوز دائر کردن محل عرضه محصولات روستایی را صادر کند.