مسئولان از گرانی مطلع هستند/ برجام از ملی شدن نفت هم مهمتر بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یونسی عصر یکشنبه در شورای اداری شهرستان آق قلا اظهار کرد: هر جایی که احساس می کنیم ستمی به ما شده است حق داریم مطالبات خود را بیان کنیم، تمام مطالبات شما جمع بندی می شود و به رئیس جمهور تقدیم می شود.

وی با بیان اینکه استقبال پرشور از رئیس جمهور موجب مایوس شدن دشمنان می شود، افزود: امسال سال سختی در پیش داریم و شاید سال بعد هم این شرایط سخت ادامه داشته باشد اما باید این نکته را بدانیم که این شرایط سخت هم مانند سایر شرایط سخت گذشته ازبین می رود و شرمندگی آن برای افرادی می ماند که مردم را دراین شرایط ناامید می کردند.

یونسی گفت: مسئولان از سختی های امروز کشور مانند بیکاری وگرانی و... مطلع هستند و در صدد رفع آن هستند اما بیشتر این مشکلات به کشور ما تحمیل شده است همانطور که جنگ وتحریم ها به ما تحمیل شد.

وی ادامه داد: همانطور که از جنگ تنها خاطراتش باقی مانده از شرایط امروز هم همین گونه خاطراتش باقی خواهد ماند.

یونسی گفت: امروز انقلاب به ۴۰ سالگی رسیده اما خیلی ها فکر می کردند طولی نمی کشد که از بین می رود به همین دلیل وقتی پیشرفت های انقلاب را دیدند آشوب به راه انداختند و سعی کردند در کشور تفرقه اندازی کنند.

وی افزود: در زمان پیروزی انقلاب اسلامی تمام ملت ایران با تمام تنوع قومیتی لبیک گفتند و هیچ کس در آن زمان خود را شیعه و سنی و... معرفی نکرد بلکه همه با هم زیر یک پرچم بودند.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی مذهبی گفت: علت اینکه رهبر معظم انقلاب به رئیس جمهور اجازه دادند برجام را به نتیجه برسانند این بود تا جنگی رخ ندهد و ما تحریم نشویم و دولت هم به خوبی توانست این کار را به نتیجه برساند.

یونسی اظهار کرد: دست آورد برجام از ملی شدن صنعت نفت مصدق هم مهمتر بود چرا که اگر محقق نمی شد جنگ رخ می داد.

وی افزود: تلاش دولت کاهش دادن این سختی ها و تبدیل کردن این تهدیدها به فرصت هاست تا به خودکفایی برسیم و وحدت را بیشتر به نمایش بگذاریم.

نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت های دینی مذهبی اظهار کرد: استان گلستان بهترین نمونه وحدت و همدلی ملی است که مردم آن مسالمت جویانه در کنار هم زندگی می کنند.