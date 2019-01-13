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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

رسولی خواستار شد؛

تطبیق مأموریت‌های سازمان‌های شهرداری با وظایف ذاتی شهرداری

تطبیق مأموریت‌های سازمان‌های شهرداری با وظایف ذاتی شهرداری

خزانه‌دار شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر مأموریت‌هایی در برخی سازمان و شرکت‌های شهرداری در حال انجام است که چنین وظیفه‌ای برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در جلسه نوبت دوم شورای شهر تهران در بررسی ماده ۹ برنامه سوم شهر تهران، با تأکید بر التزام به شایسته‌گزینی در شهرداری، اظهار کرد: در این ماده پیشنهادشده تا در بندی، طراحی و تنظیم مدل شایستگی عمومی و تخصصی کارکنان و مدیران لحاظ شود.

وی ادامه داد: قرار است بر اساس مفاد ماده ۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران، دو طرح روابط ساختار و مدیریت بهینه منابع انسانی تهیه و به شورا آورده شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران درباره ماده ۱۰ برنامه سوم نیز گفت: در دوره معاونت آقای میرزایی به تدوین نظام‌نامه حاکمیت شرکتی در سال نخست برنامه این توافق رسیدیم تا نظام شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران از حیث مقررات داخلی، حد و اندازه و کارکردهایی مأموریتی مطابق با مأموریت‌های شهرداری تهران باشد. در حال حاضر مأموریت‌هایی در برخی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری در حال انجام است که چنین وظیفه‌ای برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.

کد مطلب 4511951
نورا حسینی

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