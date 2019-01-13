به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در جلسه نوبت دوم شورای شهر تهران در بررسی ماده ۹ برنامه سوم شهر تهران، با تأکید بر التزام به شایسته‌گزینی در شهرداری، اظهار کرد: در این ماده پیشنهادشده تا در بندی، طراحی و تنظیم مدل شایستگی عمومی و تخصصی کارکنان و مدیران لحاظ شود.

وی ادامه داد: قرار است بر اساس مفاد ماده ۹ برنامه سوم توسعه شهر تهران، دو طرح روابط ساختار و مدیریت بهینه منابع انسانی تهیه و به شورا آورده شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه‌ و بودجه شورای شهر تهران درباره ماده ۱۰ برنامه سوم نیز گفت: در دوره معاونت آقای میرزایی به تدوین نظام‌نامه حاکمیت شرکتی در سال نخست برنامه این توافق رسیدیم تا نظام شرکت‌ها و سازمان‌های شهرداری تهران از حیث مقررات داخلی، حد و اندازه و کارکردهایی مأموریتی مطابق با مأموریت‌های شهرداری تهران باشد. در حال حاضر مأموریت‌هایی در برخی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری در حال انجام است که چنین وظیفه‌ای برای شهرداری در نظر گرفته نشده است.