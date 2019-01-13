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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۳۴

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان خبر داد:

بهره‌برداری از ۲۲۰واحد مسکن مهر گلستان با حضور وزیر راه و شهرسازی

بهره‌برداری از ۲۲۰واحد مسکن مهر گلستان با حضور وزیر راه و شهرسازی

گرگان- مدیرکل راه و شهرسازی گلستان گفت: با حضور وزیر راه و شهرسازی ۲۲۰ واحد مسکن مهر در گلستان با اعتباری بالغ بر ۱۳۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

حسین محبوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی عصر دوشنبه در حاشیه سفر رئیس جمهور به گلستان وارد فرودگاه گرگان می‌شود و ۹ پروژه متمرکز اداره کل راه و شهرسازی و فرودگاه‌های استان افتتاح خواهد شد.

وی افزود: افتتاح و بهره‌برداری از ۲۲۰ واحد مسکن مهر با اعتبار ۱۳۲ میلیارد ریال، بهره‌برداری از ۱۰ کیلومتر راه روستایی بالای ۲۰ خانوار با اعتبار ۴۱ میلیارد ریال، بهره‌برداری از فاز اول بزرگراه گنبد- اینچه برون- آق قلا با اعتبار ۹۸ میلیارد ریال (زیرسازی، آزادسازی، بیس و آسفالت سازی ۶ کیلومتر) با حضور وزیر راه و شهرسازی انجام می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان ادامه داد: همچنین فردا عملیات احداث ساختمان اداری اداره ثبت رامیان و مینودشت، پزشکی قانونی کردکوی و خانه محله انجیراب با اعتبار ۷۵ میلیارد ریال آغاز می شود.

به گفته محبوبی این چهار پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۴۶ میلیارد ریال افتتاح و کلنگ زنی می شوند.

کد مطلب 4511954

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