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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۲۵

استاندار فارس:

پیشنهادات بخش خصوصی رونق بخش اقتصاد فارس خواهد بود

پیشنهادات بخش خصوصی رونق بخش اقتصاد فارس خواهد بود

شیراز _ استاندار فارس گفت: پیشنهادات و نظرات بخش خصوصی می تواند رونق بخش اقتصاد استان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی عصر یکشنبه در شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی استان فارس افزود: تشکیل این شورا از بهترین تصمیمات است زیرا برای رونق و حرکت اقتصاد کشور نیاز به قانون زدایی و شفافیت هستیم.

وی ادامه داد: بخش خصوصی بهتر از دولت به مشکلات اقتصادی آشنا هستند و پیشنهادات آنها نیز می تواند بخش دولتی را کمک کند زیرا قوانین مختلف زیادی داریم که دست و پاگیر بخش خصوصی است.

استاندار فارس تاکید کرد: نیازمند تنوع بخشی در صادرات هستیم زیرا با تک محصولی شاهد اثرگذاری تحریم ها خواهیم بود.

رحیمی یادآور شد: در موضوع جذب سرمایه گذار نیز بخش خصوصی باید وارد شود تا منجرب به توسعه صادرات و افزایش اشتغال در فارس باشد.

کد مطلب 4511955

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