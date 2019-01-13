به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ایمن سوسان معاون وزیر خارجه سوریه از بازگشایی سفارتخانه های عربی و خارجی در دمشق استقبال کرد اما در عین حال گفت که کشورش برای بازگشایی سفارتخانه هیچ کشوری التماس نمی کند.

وی افزود: ما از بازگشایی سفارتخانه ها استقبال می کنیم اما به احدی(برای بازگشایی سفارتش) متوسل نمی شویم. بسیاری از دیپلماتهای غربی در سوریه حرفهای مثبت و خوبی می زنند و آنها می گویند که دمشق از بیروت امن تر است و از بازگشت به سوریه خبر می دهند اما تصمیم هنوز در دست دولت های آنهاست.

معاون وزیر خارجه سوریه بیان کرد: اروپا تصمیمی مستقل از آمریکا ندارد و با این موضع گیری اروپا خود را در حاشیه قرار داده است.

وی اعلام کرد: در مواضع آمریکایی ها تناقض و ابهام است هنگامی که آنها موضع آشکاری اتخاذ کردند ما جواب آنها را می دهیم.

درباره مواضع فرانسوی هم افزود: مواضع بسیاری از مسئولان فرانسوی مایه تمسخر حتی از سوی متحدانش شده است. آنکه خودش را به نقش حاشیه ای و کم راضی کرده است نمی تواند همانند بزرگان سخن بگوید. فرانسه بهتر است که به مصائب کشور خود اهتمام داشته باشد و در راستای حل مشکلاتش قبل از اینکه در امور دیگران دخالت کند، بپردازد.

سوسان در ادامه گفت: گر پترسون نماینده سازمان ملل در امور سوریه به سوریه سفر می کند. ما از ابتدا از انتخاب وی استقبال کردیم. از ابتدا همکاری خود را با وی برای موفقیت در ماموریتش اعلام کردیم. هدف اولین سفرش به سوریه آشنایی است هر چند که ما وی را می شناسیم. ما دیدگاههای وی را خواهیم شنید و آمادگی همکاری با وی را داریم و امیدواریم که آنچه نمایندگان قبلی سازمان ملل نتوانستند انجام دهند، وی انجام دهد. بهتر آن است که پترسون از تجارب اسلافش در این سمت استفاده و حاکمیت سوریه را مورد احترام قرار دهد و در ماموریتش بی طرف باشد.