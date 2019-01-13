ورامین پیروز دربی شهرداری ها/شهرداری ورامین ۳- شهرداری ارومیه یک

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه تیم های والیبال شهرداری ورامین و شهرداری ارومیه از سری مسابقات هفته هجدهم لیگ برتر والیبال از ساعت ۱۶ در ورزشگاه شهید گلعباسی ورامین به مصاف یکدیگر رفتند.

در این مسابقه تیم شهرداری ورامین، که صدرنشین لیگ برتر والیبال نیز است، موفق شد ست اول را با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع خود به پایان برساند، تا در ست شماری با نتیجه یک بر صفر از هم نام ارومیه ای خود پیش بیفتد.

ست دوم نیز شاهد ارائه یک بازی حساب شده و منطقی از سوی شاگردان رحمان محمدی راد بودیم و در نهایت این ست، مانند ست اول با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع شهرداری ورامین به اتمام رسید، تا در مجموع ورامینی ها ۲ بر صفر پیش باشند.

در ست سوم، اما این شهرداری ارومیه بود، که با فاصله یکی ۲ امتیاز از شهرداری ورامین پیش افتاد و تا نتیجه ۲۳ بر ۲۱ از ورامینی ها پیش بود و در نهایت نیز این سِت با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به نفع شهرداری ارومیه به پایان رسید، تا فاصله دو تیم یک ست و نتیجه ۲ بر یک به نفع شهرداری ورامین شود.

ولی ورامینی ها که نمی خواستند، در یک دیدار خانگی صدرنشینی خود را متزلزل کنند، ست چهارم با ارائه یک بازی تهاجمی و پر کردن فضاهای خالی با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به برتری رسیدند، تا در نهایت با نتیجه ۳ بر یک پیروز این مسابقه شده و با کسب ۴۵ امتیاز از ۱۷ بازی همچنان در صدر جدول لیگ برتر باقی بمانند.

شهرداری ارومیه نیز که از ۱۶ بازی تنها ۱۲ امتیاز کسب کرده است، در رده یازدهم جدول رده بندی ماندگار شد.