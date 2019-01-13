نقش تاثیرگذار سازمان تبلیغات اسلامی در تولید و ارتقای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد نوریان معاون اجتماعی نیروی انتظامی با حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

سردار نوریان در این دیدار با بیان اینکه معتقدیم امنیت یک تولید جمعی است و همه دستگاه ها، سازمان ها و مردم در تولید آن دخیل هستند، گفت: از جمله دستگاه هایی که در تولید و ارتقاء امنیت نقش اساسی دارند، سازمان تبلیغات اسلامی است که از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

سخنگوی ناجا خاطرنشان کرد: بیش از ۴۴ مرکز مشاوره در استان ها و ۷۰۰ دایره مشاوره در کلانتری ها مشغول خدمت در حوزه پیشگیری اجتماعی هستند.

معاون اجتماعی ناجا گفت: تبلیغ به معنای واقعی آن رسالت انبیاء الهی است؛ مخصوصا در مقطع کنونی که جامعه ما با تقابل و هجمه فرهنگی و جنگ نرم دشمن روبروست از واجبات است بویژه انتقال آموزه های دینی به نسل جوان و توانمندسازی خانواده ها که امیدواریم دور جدید فعالیت های سازمان تبلیغات و با وجود جنابعالی پیش از گذشته به این مهم پرداخته شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی با بیان اینکه شناخت ظرفیت های هر ۲ دستگاه از ملزومات مشارکت است، گفت: سازمان تبلیغات ظرفیت های فرهنگی بسیار بالایی دارد به گونه ای که دارای ۵۰۰ زیرمجموعه است که موسسات اجتماعی نظیر حوزه هنری و دارالقرآن از مهمترین آنها محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات بسیار خوبی در محله های آسیب پذیر انجام داده ایم، افزود: تقریبا در همه استان های کشور در مناطق آسیب پذیر پایگاه های فرهنگی و اجتماعی داریم که در آن آموزش های اجتماعی ارائه می شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در خاتمه گفت: پایگاه های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و دوایر مشاوره ناجا می توانند همپوشانی خوبی داشته باشند.