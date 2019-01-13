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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۳۲

معاون اجتماعی نیروی انتظامی تاکید کرد؛

نقش تاثیرگذار سازمان تبلیغات اسلامی در تولید و ارتقای امنیت

نقش تاثیرگذار سازمان تبلیغات اسلامی در تولید و ارتقای امنیت

معاون اجتماعی نیروی انتظامی در دیدار با رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به نقش تاثیرگذار این سازمان در تولید و ارتقاء امنیت تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد نوریان معاون اجتماعی نیروی انتظامی با حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی،  رئیس سازمان تبلیغات اسلامی دیدار و گفتگو کرد.

سردار نوریان در این دیدار با بیان اینکه معتقدیم امنیت یک تولید جمعی است و همه دستگاه ها، سازمان ها و مردم در تولید آن دخیل هستند، گفت: از جمله دستگاه هایی که در تولید و ارتقاء امنیت نقش اساسی دارند، سازمان تبلیغات اسلامی است که از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار می باشد.

سخنگوی ناجا خاطرنشان کرد: بیش از ۴۴ مرکز مشاوره در استان ها و ۷۰۰ دایره مشاوره در کلانتری ها مشغول خدمت در حوزه پیشگیری اجتماعی هستند.

معاون اجتماعی ناجا گفت: تبلیغ به معنای واقعی آن رسالت انبیاء الهی است؛ مخصوصا در مقطع کنونی که جامعه ما با تقابل و هجمه فرهنگی و جنگ نرم دشمن روبروست از واجبات است بویژه انتقال آموزه های دینی به نسل جوان و توانمندسازی خانواده ها که امیدواریم دور جدید فعالیت های سازمان تبلیغات و با وجود جنابعالی پیش از گذشته به این مهم پرداخته شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمد قمی با بیان اینکه شناخت ظرفیت های هر ۲ دستگاه از ملزومات مشارکت است، گفت: سازمان تبلیغات ظرفیت های فرهنگی بسیار بالایی دارد  به گونه ای که دارای ۵۰۰ زیرمجموعه است که موسسات اجتماعی نظیر حوزه هنری و دارالقرآن از مهمترین آنها محسوب می شوند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات بسیار خوبی در محله های آسیب پذیر انجام داده ایم، افزود: تقریبا در همه استان های کشور در مناطق آسیب پذیر پایگاه های فرهنگی و اجتماعی داریم که در آن آموزش های اجتماعی ارائه می شود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در خاتمه گفت: پایگاه های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و دوایر مشاوره ناجا می توانند همپوشانی خوبی داشته باشند.

کد مطلب 4511962

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