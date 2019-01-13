جانمایی زمین اردوگاه ماده ۱۶ در البرز/تأمین اعتبار تا پایان امسال

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی عصر یکشنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر البرز، با اشاره به افزایش ۸۰ درصدی کشفیات مواد مخدر در این استان نسبت به سال گذشته، گفت: این مهم از میزان کشوری حدود ۷۰ درصد بالاتر است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر است، گفت: مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مواد مخدر و مقابله با آسیب‌های اجتماعی تأکیدات ویژه‌ای دارند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر موضوعی کاملاً بین بخشی است، گفت: موضوع مبارزه با مواد مخدر در سطح کشور همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها را می‌طلبد.

سردار مؤمنی با اشاره به اولویت‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفت: اولویت اول جمع‌آوری، نگهداری و درمان معتادان متجاهر است، همه باید برای ساماندهی این مهم در کوتاه‌مدت تلاش کنیم.

وی به اولویت مقابله و درمان اشاره کرد و گفت: ازنظر موضوعی اولویت نخست ما پیشگیری و صیانت اجتماعی است.

بیش از ۴۰ درصد زندانیان مستقیم با مواد مخدر ارتباط دارند

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه معضل اعتیاد هزینه‌های زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند، گفت: طبق آمارهای اعلام‌شده ۱۱.۷ درصد تولید ناخالص ملی صرف مبارزه با مواد مخدر می‌شود.

سردار مؤمنی با اشاره به اینکه کشور در حال تحریم است، گفت: با ۱۱.۷ درصد تولید ناخالص ملی می‌توان اقدامات مهم عمرانی و فرهنگی انجام داد. درحالی‌که این میزان صرف مبارزه با مواد مخدر می‌شود.

وی علت ۵۵ درصد طلاق‌ها در جامعه را اعتیاد دانست و گفت: بیش از ۴۰ درصد زندانیان مستقیم با مواد مخدر ارتباط دارند و حدود ۳۰ درصد نیز به‌صورت غیرمستقیم با مواد مخدر مربوط می‌شوند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور خطاب به اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز، گفت: اولویت کوتاه‌مدت جمع‌آوری، نگهداری و درمان معتادان متجاهر است.

سردار مؤمنی گفت: هرچه ما تلاش کنیم و بگوییم که در این حوزه اقداماتی انجام‌شده اما وقتی مردم در پارک‌ها و کوچه‌ها با این معضل مواجه می‌شوند، باورپذیری اقدامات انجام‌شده برایشان سخت است.

طبق پژوهشی که انجام‌شده علت شیوع مواد مخدر در میان جوانان، نوجوانان و به‌ویژه دانش آموزان بی‌ضرر بودن آن عنوان‌شده است وی با تأکید بر اینکه وجود معتادان متجاهر امنیت روانی جامعه را برهم می‌زند، گفت: قضاوت و ارزش‌گذاری مردم راجع به اقدامات انجام‌شده در این حوزه متوجه یک سازمان یا دستگاه خاصی نیست بلکه کارآمدی را به همه دستگاه‌ها نسبت می‌دهند.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در بخش دیگری با اشاره به اردوگاه ماده ۱۶، گفت: حدود هزار و ۵۰۰ معتاد متجاهر در استان البرز وجود دارد. از استاندار البرز می‌خواهم زمین موردنظر برای احداث این اردوگاه را جانمایی کند و ما نیز تا پایان سال اعتبار لازم را تأمین خواهیم کرد.

سردار مؤمنی با بیان اینکه در مرحله اول ۵۰۰ میلیون تومان به احداث اردوگاه ماده ۱۶ استان البرز اختصاص خواهد یافت، گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور اعتبار لازم برای احداث اردوگاه هزارنفری در البرز را تأمین می‌کند.

وی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه در حوزه مبارزه با مواد مخدر باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم، گفت: طبق پژوهشی که انجام‌شده علت شیوع مواد مخدر در میان جوانان، نوجوانان و به‌ویژه دانش آموزان بی‌ضرر بودن آن عنوان‌شده است. یکی دیگر از دلایل شیوع استفاده مواد در میان آن‌ها بحث رودربایستی و قدرت نه گفتن است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور با اشاره به اینکه برخی معتقدند منشأ مواد مخدری به نام «گل» گیاهی است، گفت: در این حوزه نیازمند پیشگیری و اطلاع‌رسانی هستیم، نقش آموزش‌وپرورش و رسانه‌ها باید پررنگ باشد.

سردار مؤمنی با بیان اینکه از طرح‌ها و ایده‌های نو که به امر پیشگیری کمک کند استقبال می‌کنیم، گفت: این مهم در تخصیص اعتبارات سال آینده لحاظ خواهد شد.