به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه(س)، آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار جمعی از کارفرمایان مراکز صنعتی و تولیدی استان قم در سالن محراب حرم مطهر گفت: کسانی که بخواهند نسبت به وقایع اقتصادی سخنی را بشنوند، باید پای صحبتهای تولیدکنندگان که مستقیماً در عرصه صنعت و تولید فعال هستند و دلسوزانه نسبت بهنظام کارها را پیش میبرند، بنشینند.
وی وجود تولیدکنندگان دلسوز و فعال را از امتیازات دولتها دانست که بخواهند مشکلات را حل کنند و گفت: امور اقتصادی باید در حوزههای تخصصی مطرح و از سوی کارشناسان و مسئولان موردبررسی قرار گیرد تا به نتیجه مثبت برسد.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه رساندن تمام مشکلات اقتصادی به گوش عامه مردم که نسبت به مباحث تخصصی اقتصادی اطلاعات کاملی ندارند، موجب نگرانی آنها و بروز مشکلات میشود، گفت: ممکن است عامه مردم نسبت به مباحث و مشکلات اقتصادی برداشت نادرست داشته باشند و عدهای مغرض هم در فضای مجازی به آن دامن بزنند و مشکلاتی خسارتبار را به وجود آورند.
وی در ادامه با اشاره به الگوی اسلامی پیش روی ملت ایران در مواجهه با مشکلات و آسیبها، گفت: اگر جامعه اسلامی ما بدون الگو و سرمشق بود، در همان سالهای ابتدایی نابود میشد، ولی ما در برابر مشکلات و هجمهها، الگوهای دینی و اسلامی داریم که ما را به سمت جلو حرکت میدهد.
آیت الله سعیدی افزود: قرآن کریم در رفتار با کفار توصیههایی به ما دارد؛ آنها را حافظ سرّ خود نداریم و دلخوش به کمک آنها نباشیم؛ البته خداوند ما را در معامله کردن با کفاری که دشمن مسلمانان نیستند، منع نمیکند.
وی با بیان اینکه امروز اروپا دارد ما را بازی میدهد، گفت: آنها بعد از خروج آمریکا از برجام، وعدههای زیادی مبنی بر برطرف کردن مشکلات به وجود آمده و یا ایجاد راهی برای آسیب نرسیدن به ایران از تحریمهای آمریکا مطرح کردهاند، ولی امروز مشاهده میشود که کاری انجام نشده؛ از اینرو نمیتوان به آنها اعتماد کرد.
نماینده ولیفقیه در استان قم افزود: مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی ایران که با نام اسلام روی کار آمده و مطرح شدهاند، باید بدانند اگر قرار است با کفار رابطه نداشته باشیم، باید در کشور کاری کنیم که حرفی برای گفتن داشته باشیم که اگر مانند چنین روزی که درب را روی ما بستند، بتوانیم امور خود را دنبال کنیم.
وی با اشاره به اتفاقات صدر اسلام و غصب خلافت امیرالمؤمنین علیهالسلام گفت: نباید گمان کرد که چند نفر در صدر اسلام آمدند و امام علی علیهالسلام را خانهنشین و چنان ظلمها و جسارتهایی به حضرت زهرا سلامالله علیها و اهلبیت نبی اکرم(ص) روا داشتند، بلکه مردم آنها را همراهی و پشت سرشان حرکت کردند.
آیت الله سعیدی افزود: در چنین شرایطی حضرت علیهالسلام تنها بر مشکلات تکیه نکردند و با بازگو کردن آن در میان عده معدودی مؤمن حقیقی آنها را نسبت به آینده اسلام ناامید نکردند، بلکه از هر فرصتی برای رسیدگی به امور مسلمین و نیازمندان بهره جستند که هنوز هم آثاری از نخلستانها و چاههایی که آن حضرت آباد کردند، وجود دارد.
وی با اشاره طبیعت ظالمانه دشمنان نسبت به ما گفت: اینکه دشمنان هرروز مشکلی از مشکلات را برای ما ایجاد میکنند، امری طبیعی است؛ تا زمانی که ما دست از دین خود برنداشته و به آیین باطل آنها درنیاییم، دشمنیهای خود را ادامه میدهند، ولی ما از خودیها و برخی مردم در داخل کشورمان چنین انتظاری نداریم.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) با بیان اینکه مردم ایران، مردم آگاهی هستند ولی علی رقم این آگاهیها، در برخی عرصهها دچار اشتباه میشوند، افزود: وقتیکه کالایی در بازار کم میشود، هرچند اهمیت حیاتی برای مردم نداشته باشد، عدهای جمع میشوند و متقاضی خرید آن میشود و مشکل را بزرگتر میکنند.
وی افزود: خدا ما را بهگونهای خلق کرده که در سختترین مشکلات نیز بتوانیم آنها را حل کنیم و خوشبختانه کشور ما با عنایت خداوند و امام زمان(عج) و هدایتهای مقام معظم رهبری چهل سال در برابر همه دسیسهها ایستاده و همانطور که خیلیها باور نمیکردند انقلاب اسلامی به پیروزی برسد یا در جنگ تحمیلی بتواند مقاومت کند، از این بحران اقتصادی پیش رونیز خارج خواهیم شد و شکستی دیگر برای دشمنانمان به ارمغان خواهیم آورد.
خاطرنشان میشود در ابتدای این دیدار تعدادی از کارفرمایان صنعتی و تولیدی قم به بیان مشکلات این عرصه پرداختند.
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