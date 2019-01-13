لزوم جنبش کاهش هزینه ها در برنامه های شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت شورای شهر تهران در جریان بررسی برنامه سوم توسعه شهر تهران گفت: طبق محاسبات ما چنانچه با همین روند پیش برویم حداقل کل هزینه های شهرداری حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود این در حالی است که تنها ۱۷ هزار میلیارد درآمد داریم.

وی اضافه کرد: با همین روال و روی کاغذ ۵ هزار میلیارد در سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت بر این اساس می توان ادعا کرد که هر آنچه ما امروز تصویب می کنیم با چالش مواجه خواهد بود چرا که بودجه نداریم.

فراهانی با ارائه پیشنهاداتی گفت: تنها راه ما جنبش کاهش هزینه است، در این راستا چنانچه هزینه های سازمان ها و شرکت های شهرداری کاهش نیابد و این موضوع به عنوان شعار شهرداری در نیاید و ترمیم اساسی صورت نگیرد مدیریت شهری با چالش مواجه خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران با انتقاد از روال هزینه کرد سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری عنوان کرد: قالب سازمان ها و شرکت های وابسته به شهرداری در مجموع نزدیک به ۳ هزار میلیارد کمک زیان دریافت می کنند و تنها حدود ۳۰۰ میلیون تومان یعنی ۱۰ درصد کمک زیانی که پرداخت می شود به سیستم و صندوق شهرداری به عنوان درآمد باز می گردد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر افزود: این روال با اهداف تاسیس سازمان ها و شرکت ها تناقض دارد. برخی از این سازمان ها به شهرداری خدمات ارائه می کنند اما به واسطه مدیریت غلط سال های گذشته، بسیاری از این شرکت ها و سازمان ها زیان ده هستند؛ در صورتی که می توانستند سود بدهند و بهره وری داشته باشند و درآمدهای جدیدی تعریف کنند اما این کار را به دلایل مختلف نکردند و بدهی های زیادی هم به بار آوردند.

فراهانی خاطر نشان کرد: شورا به این موضوع حساس است و می خواهد در طول سال های برنامه سوم به مرور این کمک زیان کاهش پیدا کند.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی نیز در ادامه این جلسه علنی گفت: تهران راهی به جز سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی ندارد و ضرورت دارد شهردار محترم هر دو هفته یکبار در جلسه ای با حضور معاونین به مسئله سرمایه گذاری بپردازد.