به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز یکشنبه در سخنانی در استان ساکاریا گفت: همکاری ترکیه و قطر در زمینه‌ های اقتصادی، صنعتی، گردشگری و انرژی بیش از پیش گسترش خواهد یافت.



رئیس جمهوری ترکیه در این باره گفت: برادران قطری در زمان کودتای نافرجام ۱۵ جولای (سال ۲۰۱۶) از کشورمان حمایت کردند و ما این همبستگی آن‌ها را فراموش نخواهیم کرد.

لازم به ذکر است، از زمان بروز تنش هائی میان چند کشور عربی با قطر، دیدارها میان مقامات دوحه و آنکارا نیز افزایش داشته است.

گفتنی است، تنش بین قطر با ۴ کشور عربی به دنبال آن شدت گرفت که عربستان، بحرین، امارات و مصر روابط دیپلماتیک خود با دوحه را قطع و مسیرهای هوائی و دریائی و نیز مسیرهای تبادلات زمینی کشورهای متبوعشان را به روی قطر بستند.

به دنبال این رویدادها، کشورهایی مانند لیبی، یمن و مالدیو، سنگال نیز روابط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند.

کشورهای مذکور دوحه را به حمایت از تروریسم در منطقه متهم کرده اند؛ حال آنکه قطر تمام موارد طرح شده علیه خود را رد کرده است.