به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد احمدی بعدازظهر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری گیلان که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان لنگرود با اشاره به اینکه از کل اعتبار ۳ هزار و ۸۰ میلیارد ریالی تسهیلات روستایی و عشایری گیلان مبلغ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل به استان تخصیص یافته است، اظهارکرد: تاکنون مبلغ دو هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال معادل ۷۵ درصد اعتبار ابلاغی و ۱۳۲ درصد اعتبار تخصیصی توسط بانک‌های عامل متولی پرداخت شد.

احمدی با بیان اینکه سهمیه تسهیلات اشتغال فراگیر گیلان نیز ۶۷ میلیارد تومان است، افزود: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با هدف ایجاد اشتغال در سطح روستاها و شهرها از سوی دولت اجرایی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان در ادامه با اشاره به وجود برخی انحرافات در پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، گفت: اکثر شهرک‌های صنعتی استان گیلان وضعیت مطلوبی ندارند می توان با پرداخت تسهیلات فراگیر زمینه فعالیت دوباره و ایجاد اشتغال در واحدهای تولیدی شهرک صنعتی را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه استان گیلان در زمینه اعتبارات ابلاغ شده اشتغال روستایی در جایگاه ۱۲ کشور قرار دارد، تصریح‌کرد: در زمینه انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به ترتیب در جایگاه نهم و دوازدهم کشوری هستیم.

احمدی همچنین در ادامه به وضعیت گیلان در پرداخت تسهیلات اشتغال فراگیر نیز در سطح کشور اشاره کرد و افزود: گیلان در پرداخت تسهیلات اشتغال خرد موفق عمل کرده و سبب ایجاد اشتغال پایدار شده است.

وی با اشاره به پرداخت ۲۳ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی حوزه بوم‌گردی در قالب ۲۵ طرح، گفت: بوم گردی و توسعه گردشگری در این حوزه مهم‌ترین اولویت استان گیلان است.