  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۰۷

معاون راهداری استان قزوین:

بارش برف در محورهای مواصلاتی استان قزوین آغاز شد

بارش برف در محورهای مواصلاتی استان قزوین آغاز شد

قزوین- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین گفت: بارش برف در محورهای کوهستانی و گردنه های استان قزوین آغاز شده است.

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از دقایقی قبل بارش برف در محور قزوین به الموت در گردنه های قسطین لار و بهرام آباد همراه با کولاک آغاز شده است.

وی افزود: همچنین در محور آبیک به طالقان در گردنه طالقان بارش پراکنده برف، محور قزوین به رشت در گردنه کوهین شاهد بارش خفیف برف و در محور تاکستان هم بارش خفیف برف و در سایر محورهای استان که تمام ابری است بارش باران را شاهد هستیم.

حق لطفی بیان کرد: برای تردد در محورهای برفگیر و کوهستانی از رانندگان انتظار اداریم حتما زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی زمستانی را به همراه داشته باشند.

معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین  تصریح کرد: شهروندان و رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ اطلاعات راههای استان و کشور را دریافت کنند.

وی یادآورشد: اکیپ های راهداری استان درحال آماده باش و اجرای عملیات راهداری در محورهای مواصلاتی استان هستند.

کد مطلب 4511979

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها