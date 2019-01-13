بارش برف در محورهای مواصلاتی استان قزوین آغاز شد

جواد حق لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از دقایقی قبل بارش برف در محور قزوین به الموت در گردنه های قسطین لار و بهرام آباد همراه با کولاک آغاز شده است.

وی افزود: همچنین در محور آبیک به طالقان در گردنه طالقان بارش پراکنده برف، محور قزوین به رشت در گردنه کوهین شاهد بارش خفیف برف و در محور تاکستان هم بارش خفیف برف و در سایر محورهای استان که تمام ابری است بارش باران را شاهد هستیم.

حق لطفی بیان کرد: برای تردد در محورهای برفگیر و کوهستانی از رانندگان انتظار اداریم حتما زنجیر چرخ و تجهیزات ایمنی زمستانی را به همراه داشته باشند.

معاون راهداری اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان قزوین تصریح کرد: شهروندان و رانندگان برای اطلاع از آخرین وضعیت راههای استان می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ اطلاعات راههای استان و کشور را دریافت کنند.

وی یادآورشد: اکیپ های راهداری استان درحال آماده باش و اجرای عملیات راهداری در محورهای مواصلاتی استان هستند.