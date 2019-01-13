«اسب آمریکا» بازنده است،کشورها روی آن شرط بندی نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف رئیس دستگاه دیپلماسی امروز در جریان سفر به بغداد در جمع خبرنگاران درباره این سفر،گفت: ارتباط ایران و عراق سابقه طولانی دارد و ما کشوری بودیم که در دوران سختی در کنار مردم عراق بودیم و مردم عراق موفق شدند خطری که برای کل منطقه خطرناک بودند را رفع کنند.

وی ادامه داد: ما در کنار مردم عراق بودیم، بخش خصوصی ایران همواره در این سال ها نقش فعالی در بازسازی عراق داشت و روابط بسیار قوی،تجاری بین ایران و عراق وجود دارد، البته بعضی تلاش کردند این روابط را به هم بزنند اما به لطف خدا و با درایت مسئولان دو کشور توفیقی در این زمینه نداشتند.

وزیر امور خارجه با بیان اینکه اولین سفر او پس از انتخابات عراق به این کشور است،تاکید کرد: پس از تشکیل حکومت جدید، اولین بار است که به عراق سفر می کنم و قبلاً قرار بود به این کشور سفر کنم اما با سفر «برهم صالح» به ایران، این سفر را قدری دیرتر انجام دادیم تا زمینه برای سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران به عراق هم فراهم شود.

ظریف خاطر نشان کرد: در این سفر علاوه بر بغداد، به عتبات مقدس در نجف و کربلا هم سفر خواهم داشت و یک فروم اقتصادی مشترک هم با عراقی ها خواهیم داشت و به اقلیم هم سفر می کنم و در اقلیم و سلیمانیه و اربیل برنامه هایی چون فروم (مجمع) اقتصادی درسلیمانیه خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه برنامه های تدارک داده شده بیشتر برای این است که بخش خصوصی ما امکان همکاری بیشتر با بخش خصوصی عراق را داشته باشد، افزود: همچنین مشکلاتی که در ماه های گذشته، مخصوصاً بعد از حمله داعش به عراق در فعالیت های بخش فنی، مهندسی و سایر بخش ها در عراق با توجه به مزاحمت های آمریکایی ها به وجود آمده بود با همفکری دو طرف حل کنیم.

وزیر امور خارجه تصریح کرد: ما بسیار تلاش کردیم مواضعی که مسئولان عراقی در قبال تحریم ها داشتند را با همفکری و استفاده از روش های عملیاتی مرتفع کنیم و لازم است در این مسیر راه حل های سیاسی به کار گیریم.

ظریف در مورد مشکلات تاجران ایرانی با طرف عراقی از جمله تعرفه ها نیز اظهارداشت: مجموعه نگرانی هایی که بخش خصوصی دارند را جمع آوری کردیم و البته در سفرهای قبلی من و همکاران دولت داشتند، این موضوعات بررسی شده و در این سفر هم نگرانی های بخش خصوصی به یاری خدا برطرف می شود.

وی همچنین به مزاحمان در روابط دو کشور ایران و عراق توصیه کرد،این حرکت ها نتیجه شکست سیاست های ایالات متحده است و این شکست ها چهل سال است که ادامه پیدا کرده و پیشنهاد من به کشورها این است که روی اسب بازنده هیچ وقت شرط بندی نکنند.