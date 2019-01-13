کشف لاشه یک رأس شوکا از متخلفان در پارک ملی گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، سحرگاه شنبه مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی گلستان حین گشت و کنترل مناطق تحت مدیریت، در منطقه قوش چشمه؛ به سه نفر شکارچی غیرمجاز برخورد کردند.

شکارچیان به محض رویت مأموران اقدام به درگیری با محیط بان ها کرده و کوله‌پشتی حاوی گوشت شکار را رها و با تهدید سلاح از محل متواری می‌شوند.

محیط بان ها حین فرار شکارچیان یکی از آن‌ها را دستگیر و با توجه به شناسایی دو متخلف دیگر از تعقیب آن‌ها و درگیری احتمالی خودداری کرده و موقعیت و محل متواری شدن آن‌ها را به دیگر پاسگاه‌ها برای دستگیری شکارچیان اعلام می‌کنند.

در جریان بازرسی از فرد دستگیرشده لاشه یک رأس شوکای نر به همراه پوست،۱۳ تیر فشنگ چهار پاره، یک قطار فشنگ، یک عدد کوله‌پشتی و سایر ادوات شکار کشف و ضبط شد.

پس از تنظیم صورت‌جلسه تخلف، متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل اداری به مقامات قضایی تحویل داده شد.

با توجه به شناسایی دو همدست دیگر فرد دستگیرشده، کار تعقیب و دستگیری این افراد همچنان ادامه دارد و در دستور کار قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که در حال حاضر نسل شوکا به دلیل تخریب گسترده و تغییر کاربری عرصه‌های جنگلی شمال کشور و همچنین شکار غیرمجاز به شدت کاهش‌یافته و در آستانه انقراض قرار دارد.