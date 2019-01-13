به گزارش خبرگزاری مهر، مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا امروز یکشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد: من در دوحه به منظور شرکت در دومین سالگرد گفتگوهای راهبردی میان آمریکا و قطر هستم.

وزیر خارجه آمریکا در این خصوص نوشت: امروز با محمد بن عبدالرحمان آل ثانی (وزیر خارجه قطر) دیدار کردم تا درباره ایران، افغانستان و دیگر حیطه‌ های همکاری بحث و گفتگو کنم. ما بر سر روش‌ های مختلف و مستحکم ایجاد شراکت قطری آمریکایی‌ توافق کردیم.

این درحالیست که وی ساعاتی پیش در کنفرانس مطبوعاتی همراه به محمد بن عبدالرحمان آل ثانی همتای قطری خود گفته بود: قطر از تلاش‌ های ما علیه تروریسم حمایت می کند و کشوری مهم در راستای مبارزه با داعش است. آمریکا و قطر برای حل بسیاری از مسائل منطقه از جمله افغانستان و عراق همکاری می‌ کنند. از قطر بابت میزبانی از ۱۳ هزار نظامی آمریکایی در پایگاه نظامی «العدید» تشکر می کنیم. بحران دیپلماتیک قطر بیش از اندازه به درازا کشیده شده است. چیزهای خوبی میان قطر و آمریکا روی داده است. وقتی که با هم کار می کنیم، قدرتمندتر خواهیم بود. اختلافات میان کشورهائی که دارای هدف مشترکی هستند، هرگز مفید نبوده است. به گفتگوهایمان با ولیعهد و سایر مقامات سعودی به منظور دریافت پاسخ‌ هایی در این زمینه ادامه خواهیم داد تا به همه حقایق دست یافته و از مجازات عاملان قتل جمال خاشقجی اطمینان حاصل کنیم.