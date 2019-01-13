دمشق سامانه دفاعی قدرتمندی دارد/ اسرائیل به دنبال آزمودن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرتیپ عبدالحمید سهلب کارشناس نظامی سوری اعلام کرد: حملات مکرر اسرائیل به اراضی سوریه با هدف حمایت لجستیکی از گروههای تروریستی که نفس های آخر خود را می کشند، انجام می شود و این پس از آن است که بیش از نود درصد از اراضی سوریه به آغوش سوریه بازگشته است.

وی افزود: اسرائیل طی هفت سال گذشته از جنگ سوریه تنها استفاده کننده از بحران بوده است و هدف نخستش تجزیه سوریه و تضعیف ارتش آن بود اما در تحقق همه اهدافش شکست خورد ما حجم حمایتی که این رژیم از تروریستها در جولان به عمل آورده را می دانیم.

سهلب در ادامه گفت: اسرائیل این روزها به دنبال آزمودن سامانه دفاع هوایی سوریه است. حمله ۱۲ ژانویه اسرائیل به فرودگاه دمشق اولین حمله آن نیست. سامانه دفاع هوایی سوریه آماده است و بیشتر موشکهای آنها را ساقط کرد. هدف این حمله اسرائیل همانطور که گفته شد بالا بردن روحیه تروریستهاست.

این نظامی سوری اعلام کرد: سامانه دفاع هوایی سوریه سامانه ای بسیار پیشرفته است و شامل بیش از یک نوع سلاح دفاع هوایی می شود که سامانه اس ۳۰۰ که اخیرا سوریه به دست آورده است یکی از آنهاست. سامانه دفاع هوایی سوریه از پیشرفته ترین سامانه ها در جهان عرب است و همین سامانه دست اسرائیل را در جنگ اکتبر ۱۹۷۳ قطع کرد و ۹۰ هواپیمای اسرائیلی را در یکروز ساقط کرد. در جریان حمله ۱۴ مارس سال گذشته سه کشور نیز سامانه دفاع هوایی سوریه بیش از ۷۶ موشک از ۱۰۰ موشک را ساقط کرد و بقیه را رهگیری کرد و این موشکها به اهداف خود نرسیدند.