صداوسیما، آئینه و ویترین تکثر موجود در جامعه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، نصرت اله علیرضایی در ستاد اجرایی نکوداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که با حضور مدیران استان در سالن جلسات استانداری برگزار شد اظهارداشت: هر برنامه و طرحی که بخواهیم در رسانه ملی و یا هر سیستم و سازمانی در رابطه با انقلاب اجرا کنیم باید تحلیلی از شرایط و وضعیت موجود داشته باشیم.

وی گفت： بر همین اساس صدا و سیما قبل از تدوین هر برنامه ای درخصوص بزرگداشت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی باید تحلیل خود را براساس نیازسنجی و مسئله شناسی مخاطبین بویژه با در نظر گرفتن رقبای خود ارائه کند.

علیرضایی تصریح کرد: رسانه ملی در استان باید تحلیلی از میزان و درصد مخاطبین خود در مقایسه با رسانه های رقیب مثل ماهواره، اینستاگرام و تلگرام داشته باشد و اگر به این فضا توجه نشود برنامه ها به همان صورت کلیشه ای تکرار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی استانداری قزوین یادآورشد: واقعیت این است که جامعه ما از تکثر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بالایی برخوردار است و رسانه ملی باید در برنامه ریزی های خود به این تکثر توجه کند.

علیرضایی گفت: انتظار می رود صداوسیما ویترین و آئینه تکثر موجود در جامعه باشد تا بتواند مخاطبین را به سمت برنامه های خود جذب کند.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان اضافه کرد: در این راستا پیشنهاد می شود صدا و سیما در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی با برگزاری تریبون های آزاد در میادین شهر به صورت غیررسمی و حتی بدون لوگو صدا و سیما و تهیه گزارش های زنده و مردمی تلاش کند تا مخاطبین پیام و مطالبات خود را در این قبیل برنامه ها پیدا کنند که این موضوع می تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهارداشت: از سوی دیگر پیشنهاد می شود به جای برنامه های رسمی و مدیرمحور صداوسیما با استفاده از ظرفیت جوانان، احزاب، سازمانهای مردم نهاد و رسانه ها برنامه هایی را تولید و پخش کند که نمایندگان اقشار و گروه های مختلف بتوانند دیدگاه ها و تحلیل های خود را از دستاوردها و خدمات انقلاب اسلامی در چهل سال گذشته بیان کنند.

علیرضایی عنوان کرد: اگر مردم صدای خود را در این برنامه ها بشنوند گرایش آنها به سمت رسانه های خارجی کمتر خواهد شد.