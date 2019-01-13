ایران از امنیت مثال زدنی برخورداراست/اقدام نظامی به نتیجه نمی رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امروز (یکشنبه) در اولین همایش مدیران ارشد روحانی نیروهای مسلح با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روحانی و تبریک به مناسبت سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار و اشاره به چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی و توطئه ها و برنامه‌های دشمن در این خصوص،گفت: دشمنان انقلاب اسلامی اراده و هزینه‌ کرده‌اند که جشن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران برگزار نشود و یا با تلخی همراه باشد و در این راستا با حقد و حسد و بسیج همه امکانات خود در صدد هستند اجازه تداوم ثبات و آرامش در کشور را ندهند.



وی خاطرنشان کرد: بحمدالله با درایت فرماندهی معظم کل قوا و رهبری بی نظیر ایشان و بصیرت مردم شریف ایران و تلاش‌هایی که دستگاه ها، نهادها و دست اندرکاران حوزه امنیتی و اطلاعاتی تا به امروز انجام داده‌اند، به رغم سرمایه گذاری و نقشه شوم دشمنان، کشور از امنیت خوب و مثال زدنی برخوردار است.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه ۲۲ بهمن امسال باشکوه‌ و عظمت بیشتر از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد، گفت: دشمن در طول سالیانی که از عمر انقلاب اسلامی گذشته است به این نتیجه رسیده که اقدام نظامی علیه ایران هم هزینه بالایی دارد و هم به نتیجه نمی‌رسد، لذا ایجاد بی ثباتی در کشور را با طراحی های مختلف و به کارگیری مزدوران خود در دستور کار قرار داده است.



وی در ادامه، سناریوهای دشمن را ابتر و محکوم به شکست دانست و گفت: خدا را شاکریم که اقتدار و آمادگی های همه جانبه نیروهای مسلح در عرصه های مختلف، برغم خواست شیطانی دشمنان، بازدارندگی دفاعی کارآمد و پایدار برای ملت ایران فراهم آورده است.



سرلشکر باقری با بیان اینکه دشمن به طور دائمی در حال توسعه توانمندی‌های خود علیه ایران اسلامی است، تصریح کرد: این بازدارندگی به شرطی پایدار خواهد بود که ما نیز در مسابقه هوشیاری و پویایی از دشمن عقب نمانیم؛ ما نه تنها نباید حالت ایستایی و سکون داشته باشیم، بلکه در مسیر حرکت و رشد سرعت ما نیز نباید از دشمن کمتر باشد.



وی افزود: بدون شک، اگر دشمن به این نتیجه برسد که نفع جنگ با ایران اسلامی از ضرر آن بیشتر است، لحظه‌ای در حمله به ایران تردید نخواهد کرد.



عضو شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: هر چه تهدیدات نظامی دشمن از ما دور می‌شود، تهدیدات امنیتی، فرهنگی، نرم و روانی و نیمه سخت بیشتر و این تهدیدات بیش از اقشار عمومی جامعه، متوجه نیروهای مسلح بوده و بدیهی است هوشمندی، هوشیاری و آمادگی های خود برابر سرمایه گذاری دشمن در این عرصه ها را بایستی ارتقا بخشیم.



وی در ادامه یادآور شد: البته مشکلات اقتصادی، معیتشی، اجتماعی و فرهنگی و دیگر معضلاتی که در کشور وجود دارد می تواند بسترهایی برای آسیب‌پذیری و توسعه تهدیدات فراهم آورد.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به ایجاد تروریسم تکفیری در منطقه اشاره و خاطر نشان کرد: تهدیدات تکفیری دشمن در منطقه یک شبه به وجود نیامده است بلکه حاصل یکی دو دهه بررسی، برنامه‌ریزی، مطالعه و تفکر چندین ساله دشمنان است.



وی با اشاره به برنامه های دشمن برای استفاده از نگرش های سطحی و قشری در بخش هایی از جهان اسلام و ایجاد تفرقه و گرفتار کردن کشورها از این طریق، اظهارداشت: اگر هوشیاری، هوشمندی، مجاهدت و تلاش‌های صورت گرفته نبود، عراق و سوریه به تصرف گروه‌های تکفیری در می آمد و امروز ما در همسایگی این گروه‌های متحجر قرار داشتیم.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشور، حفظ و پاسداری از انقلاب و نظام اسلامی و حراست از امنیت کشور را ماموریت‌های مهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برشمرد و تصریح کرد: تداوم این ماموریت‌های خطیر، مستلزم ایجاد و حفظ پایگاهی مستحکم، پایدار، عمیق و معنوی است و روحانیت در تحقق این مهم عهده دار نقش برجسته ای هستند.



وی تصریح کرد: چنانچه نیروهای مسلح ما دارای ظاهر و انضباط بالا اما فاقد عمق و معنویت و روحیه از خود گذشتگی و شجاعت باشند، به طور قطع نمی‌توانند رسالت خود را در برابر تهدیدات و سناریوهای دشمنان به خوبی ایفا کنند.



سرلشکر باقری در ادامه با اشاره به بودجه نظامی امریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه، یادآور شد: آمریکایی‌ها برای سال ۲۰۱۹، ۷۲۰ میلیارد دلار اعتبار دلاری به مجلس خود بردند و تصویب کردند و رژیم صهیونیستی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بودجه دفاعی دارند.



وی با تاکید بر اینکه ما در یک نابرابری و نبرد نامتوازن به لحاظ ظاهری با دشمن قرار داریم و نیروی مسلح مومن، معتقد، شجاع، ایثارگر، با اخلاص، ماهر و منضبط در چنین وضعیتی می‌تواند بازدارندگی ما را پایدار و مستحکم کند،تاکیدکرد: اعتقاد داریم این قوای کوچک به استناد آیه " کَم مِن فِئَةٍ قَلیلَةٍ غَلَبَت فِئَةً کَثیرَةً بِإِذنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصّابِرینَ " به شرطی می‌تواند در برابر قوای بزرگ ایستادگی کند که از چنین ویژگی‌هایی برخوردار بوده و روحانیت در تحقق این مهم نقش تعیین کننده ای را ایفا می کند.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تداوم رشد چشمگیر و ارتقای توانمندی نیروهای مسلح تا رسیدن به نیروهای مسلح تراز انقلاب اسلامی را انتظار فرمانده معظم کل قوا برشمرد و تصریح کرد: ما تا رسیدن به این نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با سرعت این کار را انجام دهیم.



وی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را انسان محور و معنویت افزایی و ارتقای بصیرت را انتظار مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) از روحانیت در نیروهای مسلح دانست و تاکید کرد: نیروهای مسلحی که با انواع تهدیدات دشمن در عرصه های مختلف نظامی، امنیتی، فرهنگی و ... مواجه هستند، باید برای انجام ماموریت و مسئولیت سنگین، از استحکام و قوام بسیار زیادی برخوردار باشند.



رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر لزوم جذب نیروهای مومن، جهادگر، انقلابی و اصیل در نیروهای مسلح، تصریح کرد: روحانیت معزز باید به این موضوع اهتمام جدی و حساسیت داشته باشد و نسبت به اجرای دقیق آن مراقبت کند.



سرلشکر باقری در پایان نقش عقیدتی سیاسی در نیروهای مسلح را نقشی بی بدیل عنوان و تاکید کرد: عقیدتی سیاسی‌ها و حفاظت اطلاعات‌ها دو بازو و یار و یاور فرماندهی هستند و اگر این مجموعه‌ها هم‌جهت و هم‌افزا باشند می‌توانند مسئولیت خود را به درستی انجام دهند، بنابراین مدیران، فرماندهان، روحانیت وسایر دستگاه‌های فرهنگی و غیر فرهنگی در این هم افزایی نقش اساسی بر عهده دارند.