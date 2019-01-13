به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول عمادی عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با تبریک هفته شوراهای آموزش و پرورش اظهار داشت: شوراها و جلسات هم‌اندیشی بسیاری در ساختار نظام داریم اما اهمیت و جایگاه شورای آموزش و پرورش متفاوت و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و بر همین اساس نیز هفته‌ای به نام این شورا نامگذاری شده است.

وی افزود: نظام تعلیم و تربیت از مهم‌ترین نظام‌های اجتماعی است و کار آن نظم و نسق بخشیدن به جامعه انسانی است و چنین نظام‌هایی مگر با حمایت، همبستگی ملی و مشارکت عمومی تداوم نخواهد یافت.

عمادی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش استان یزد از فعال‌ترین شوراها است و میزان مشارکت در این استان چشمگیر است، خاطرنشان کرد: یزد در بسیاری از شاخصه‌های تعلیم و تربیت با فاصله معناداری از سایر استان‌ها جلوتر است که این مهم از بهره‌مندی آموزش و پرورش استان از نظر نخبگان و صاحب‌نظران نشأت گرفته است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش یادآور شد: بر اساس این قانون، شش وظیفه برای شورای آموزش و پرورش استان و ۲۲ وظیفه برای شورای آموزش و پرورش مناطق و شهرستان‌ها در نظر گرفته شده بنابراین شوراهای آموزش و پرورش شهرستان‌ها از اختیارات بیشتری نیز برخوردارند و اگر از این اختیارات به درستی استفاده شود، بسیاری از مشکلات توسط آنها قابل رفع است.

عمادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در کشور ۶۵۰ هزار خیر مدرسه‌ساز شناسایی شده‌اند، ادامه داد: این خیران از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان تا ماهانه چند ۱۰ میلیارد تومان در امر مدرسه‌سازی مشارکت می‌کنند که از این ظرفیت به خوبی در استان یزد استفاده شده است.

وی با اشاره به درخواست استان‌های مختلف کشور برای تجهیز مدارس کار و دانش بیان کرد: با وجود تلاشی که خیران مدرسه‌ساز داشته‌اند، این مدارس و تجهیز آنها مغفول مانده اما امسال با اجرای طرحی که از امروز در یزد نیز اجرایی شده، در تلاش برای مهارت‌آموزی به دانش آموزان مدارس کار و دانش هستیم.

عمادی یادآور شد: امروز دفتر همکاری‌های مشترک میان شرکت‌های مستقر در شهرک صنعتی یزد و آموزش و پرورش راه‌اندازی شد که با راه‌اندازی این دفتر، امکان حضور دانش آموزان شاخه کار و دانش در کارگاه و واحدهای صنعتی فراهم می‌شود و دانش‌آموزان ضمن شکوفایی استعدادهای خود در این کارگاه‌ها، مهارت‌های لازم مرتبط با رشته‌های خود را نیز فرا می‌گیرند و بعد از پایان دوره تحصیل نیز در صورت نیاز واحدها، در همان محل مشغول به کار می‌شوند.

وی تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد و برون‌سپاری آموزش‌های کار و دانش انجام شود، از تجهیز و تربیت مربی برای مدارس این رشته فارغ می‌شویم و به این ترتیب آموزش‌ها در شاخه فنی و حرفه‌ای که اساساً رسالتی جدا از کار و دانش دارند، کیفی‌تر می‌شود و نیرو و تمرکز ما از کار و دانش به شاخه فنی و حرفه‌ای معطوف می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحصن معلمان خرید خدمت در یزد و عدم پرداخت حقوق آنها بیان کرد: این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و امیدواریم تا پایان هفته این مشکل برطرف شود.

وی با بیان اینکه دغدغه مسئولان آموزش و پرورش استان یزد را به وزیر آموزش و پرورش منتقل خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: باید به تنوع روش‌های تعلیم و تربیت فکر کنیم و تا می‌توانیم هزینه‌های دولت را در این بخش کاهش دهیم اما نباید برون‌سپاری‌ها منجر به ایجاد نارضایتی شود.

عمادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استان یزد ۲۵ سال رتبه برتر کنکور با تفاوت چشمگیر با سایر استان‌ها را داشته است، افزود: یزد وضعیت خوبی در کنکور هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی دارد اما بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، باید یک تغییر جهت از نظر آموزش‌های نظری به آموزش‌های مهارتی داشته باشیم.