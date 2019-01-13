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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۰

استاد حوزه علمیه خراسان:

رعایت آموزه های اهل بیت(ع)مشکلات جامعه را حل می کند

رعایت آموزه های اهل بیت(ع)مشکلات جامعه را حل می کند

مشهد- استاد حوزه علمیه خراسان گفت: توجه و رعایت آموزه های اهل بیت (ع) باعث حل مشکلات جامعه می شود.

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله محمد موسوی شاهرودی روز یکشنبه در دیدار با اساتید و طلاب مدرسه علمیه امام حسین (ع) مشهد  که در دفتر وی برگزارشد اظهارکرد: برای رسیده به سعادت اخروی همراهی علم و عمل لازم است و توصیه شده انسان باید در بین مردم  زندگی کند و اگر آنها دارای اعتقاد باطل بودند از همراهی با این گروه اجتناب کند.

وی افزود: اسلام در باب معاشرت با دیگران، نکات و دستورات فراوانی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد به صورتی که در معاشرت با دیگران باید بسیار مراقب باشیم، چرا که ویژگی های انسان مسری است و ممکن است خصلت های ناپسند دیگران بر ما تأثیر گذاشته و به ما منتقل شود.

استاد برجسته حوزه علمیه خراسان بیان کرد: همچنین  اجتناب از گناهان برای رسیدن به سعادت ضروری بوده و باید بدانیم امروز امر به معروف و نهی از منکر متفاوت و به مراتب سخت تر از گذشه شده است و باید مقتضیات آن رعایت شود. 

شاهرودی با اشاره به وجود بارگاه منور رضوی در مشهد تاکید کرد: طلاب جوان باید استفاده حداکثری از این نعمت داشته باشند زیرا  هر چه داریم از برکت دعا به درگاه خداوند و توسل به اهل بیت (ع) است.

وی تاکید کرد: اگر  دستوراتی که توسط اهل بیت(ع) داده شده رعایت شود دیگر هیچ مشکلی در جامعه نخواهد بود زیرا مردم از یکدیگر توقعی نخواهند داشت.

کد مطلب 4512008

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