رعایت آموزه های اهل بیت(ع)مشکلات جامعه را حل می کند

به گزارش خبرنگارمهر، آیت الله محمد موسوی شاهرودی روز یکشنبه در دیدار با اساتید و طلاب مدرسه علمیه امام حسین (ع) مشهد که در دفتر وی برگزارشد اظهارکرد: برای رسیده به سعادت اخروی همراهی علم و عمل لازم است و توصیه شده انسان باید در بین مردم زندگی کند و اگر آنها دارای اعتقاد باطل بودند از همراهی با این گروه اجتناب کند.

وی افزود: اسلام در باب معاشرت با دیگران، نکات و دستورات فراوانی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد به صورتی که در معاشرت با دیگران باید بسیار مراقب باشیم، چرا که ویژگی های انسان مسری است و ممکن است خصلت های ناپسند دیگران بر ما تأثیر گذاشته و به ما منتقل شود.

استاد برجسته حوزه علمیه خراسان بیان کرد: همچنین اجتناب از گناهان برای رسیدن به سعادت ضروری بوده و باید بدانیم امروز امر به معروف و نهی از منکر متفاوت و به مراتب سخت تر از گذشه شده است و باید مقتضیات آن رعایت شود.

شاهرودی با اشاره به وجود بارگاه منور رضوی در مشهد تاکید کرد: طلاب جوان باید استفاده حداکثری از این نعمت داشته باشند زیرا هر چه داریم از برکت دعا به درگاه خداوند و توسل به اهل بیت (ع) است.

وی تاکید کرد: اگر دستوراتی که توسط اهل بیت(ع) داده شده رعایت شود دیگر هیچ مشکلی در جامعه نخواهد بود زیرا مردم از یکدیگر توقعی نخواهند داشت.