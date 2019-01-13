نظام مهندسی به شهرسازی رونق می دهد/ فعالیت ۳۶ هزار مهندس

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی عصر یکشنبه در نشست با استاندار مازندران و اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی با اشاره به اینکه نظام مهندسی بازوی فکری توانمند و مشاور اصلی در استان است، گفت: نظام مهندسی انحراف را از حوزه فنی دور خواهد کرد و به فعالیت های شهرسازی و اجرا رونق می دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به گستردگی حوزه های فعالیت در استانداری اشاره کرد و خواستار تبادل نظر در بخش فنی و اجرایی و استفاده از توانمندی های نظام مهندسی در فعالیت های عمرانی شد.

در ادامه حقیقی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران نیز با بیان اینکه نظام مهندسی با ۳۶ هزارعضو از سرمایه های تأثیر گذار استان است، از مقام عالی دولت در استان خواست که نظام مهندسی مورد حمایت استانداری قرار گیرد.

وی اشاره به اینکه ضوابط شهرسازی و ایمنی بوسیله کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر روز ضعیف تر می شود، اظهار داشت: مازندران در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ بالاترین آمار را دارد و دلیل را می توان زمین های فاقد سند و عدم همکاری شهرداری با نظام مهندسی دانست.

وی تصریح کرد: سازمان نقص هایی دارد که به راحتی رفع خواهد شد اما این موضوع نباید بهانه ای برای عدم همکاری برخی نهادها با نظام مهندسی باشد.

حقیقی با تاکید براینکه می بایست از ظرفیت نظام مهندسی در ساخت پروژه های عمرانی دولتی و غیر دولتی کمک گرفته شود، ادامه داد: تشکیل کمیسیون ماده پنج باید با ضابطه و قانونمند باشد تا بتوان از ظرفیت های قانونی آن به نفع استان استفاده شود.

وی در پایان از استاندار مازندران خواست که نسبت به اجرای تبصره ۲ ماده ۲۴ تجدیدنظر شود تا از ضرر فنی و مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان جلوگیری شود.