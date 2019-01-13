تشکیل ستاد بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در ۱۴۰۰ مدرسه یزد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع، عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه انتقال مفاهیم و ارزشهای متعالی انقلاب به نسل جوان، اصلیترین رویکرد برنامههای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است، اظهار داشت: تلاش شده این رویکرد مهم در مدارس و دانشگاهها با اجرای برنامه های جدید اجرایی شود.
وی با اشاره به مشارکت بسیار خوب دانش آموزان در برنامه های دهه فجر در طول سالهای گذشته افزود: امسال نیز در منزلگاه چهلم انقلاب اسلامی، دانش آموزان و فرهنگیان حضوری پرشور و فعال در برنامه های دهه فجر دارند.
زارع یادآور شد: امسال نیز گروه سرود ۱۳۵۷ نفری همسرایان فجر برنامه های خود را در ۲۲ بهمن اجرا می کنند.
جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: تلاش شده برنامههای دهه فجر در مدارس، دانش آموز محور باشد که بر این اساس ستاد بزرگداشت دهه فجر در هزار و ۴۰۰ مدرسه استان یزد تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه روزهای عزاداری ایام فاطمیه با برگزاری جلساتی با حضور علما مشخص شده است، افزود: این روزها به مدارس اعلام خواهد شد و دانش آموزان به جز روزهای یاد شده، میتوانند در بقیه ایام دهه فجر برنامههای شاد و جشنهای پرنشاط برگزار کنند.
به گزارش مهر، در این مراسم از مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد به دلیل همراهی و حمایت از برنامههای دانش آموزی به مناسبت ایام دهه فجر، از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد تجلیل شد.
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