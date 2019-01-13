مقابل تحریم هاایستادگی می کنیم/ نظارت بر ارز متولی درستی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان، اظهار کرد: اگر از کارآفرینان کشور حمایت جدی کنیم نتیجه آن رونق اقتصادی و اشتغال خواهد بود تا در این شرایط سخت وضعیت بهتری داشته باشیم.
وی افزود: نوع نگاه دولت به هر استان باید برگرفته از نظرات مدیران و مردم آن استان باشد، ارتباط نزدیک میان اتاق های بازرگانی و دولت به ما جهت میدهد تا با شرایط اقتصادی کشور چگونه برخورد کنیم.
واعظی تصریح کرد: تصمیم بر این بود که در بخشنامهها تغییری ایجاد نشود و فقط ایرادات آن را بگیریم، دولت خیلی تلاش کرد که وارد این مرحله نشویم زیرا تحریم مشکلات زیادی برای ما ایجاد میکند.
وی ادامه داد: مردم آمریکا فردی را انتخاب کردهاند که عادی نیست و مشکلات زیادی دارد و به دلیل دیوار ساختن با کشور همسایه دولت خود را تعطیل کرد.
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: جنگی که توسط عراق به ما تحمیل شد را ما شروع نکردیم اما پای آن ایستادیم، انروز هم ما به دنبال تحریم نرفتیم.
واعظی افزود: ما در مقابل تحریم ایستادگی میکنیم و این ایستادگی را مردم و مسئولان انجام میدهند، شرایط به وجود آمده خواست ما نبوده اما دفاع از منابع و امنیت کشور خواست همه است.
آمریکا فکر می کرد بعد از ۱۳ آبان قحطی می شود
وی ادامه داد: دوران تحریم کوتاه است و طولانی نخواهد شد، دشمن انتظار داشت از ۱۳ آبان با وضع تحریمهای جدید اتفاقات زیادی در کشور رخ دهد اما آن روز برای ما یک روز معمولی بود.
واعظی با بیان اینکه آمریکا فکر میکرد ۱۳ آبان در ایران قحطی و شورش خواهد شد، اظهار کرد: مردم متوجه شدند که بسیاری از حرفهای آمریکا فقط حرف است و ما نشان دادیم میتوانیم در داخل کشور با کمک همدیگر دوران تحریم را کوتاه کنیم.
وی اضافه کرد: انتظار دولت از کارآفرینان نباید بیش از حد باشد و انتظار کارآفرینان از دولت هم باید در حد توان دولت باشد.
وی یادآور شد: دولت در حال کنترل کردن لحظهای قیمتهاست و باید بتوانیم در کنار محدودیتها از مزیتها هم بهره ببریم.
ارز حاصل از صادرات باید وارد چرخه اقتصاد شود
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه باید صادرات را رواج دهیم، گفت: صادرکنندگان باید بدانند ارز حاصل از صادرات باید وارد چرخه اقتصادی کشور شود و برای روز مبادا نگه ندارند.
واعظی با اشاره به اینکه موضوع گردشگری بسیار مهم است و باید از آن بهره ببریم، گفت: اگر بستر برای گردشگری استانهایی مانند گلستان فراهم شود گردشگران داخلی و خارجی به این استان سفر میکنند.
وی افزود: ما دارای مردم باهوشی هستیم و به راحتی خودمان را با شرایط جدید وفق میدهیم و برنامه ریزی میکنیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه برخی محدودیتها موجب شده گلستان در جایگاه اصلیاش نباشد، اظهار کرد: برخی جهشها نیازمند دوره تاریخی است اما توجه به استان گلستان همواره در دستور کار دولت بوده است.
واعظی افزود: تعهدی که رئیس جمهور در سفر قبلی داشته ۶۳۱ میلیارد تومان بوده که تا کنون ۷۵۴ میلیارد تومان پرداخت شده که ۱۱۹ درصد است.
وی بیان کرد: قرار است ۸۵ میلیارد تومان دیگر هم تخصیص یابد تا چند پروژه دیگر همتکمیل شود.
واعظی تصریح کرد: ۷۱ پروژه از قولهای رئیس جمهور تکمیل شده، پنج پروژه بالای ۹۰ درصد، ۳۲ پروژه بین ۶۰ تا ۹۰ درصد و فقط یک پروژه انجام نشده است.
وی ادامه داد: از سال ۸۸ تا ۹۱ سالانه ۲۰۴ میلیارد تومان بودجه تخصیص مییافت اما از سال ۹۲ تا ۹۷ سالانه ۴۷۵ میلیارد تومان به استان گلستان تخصیص یافته است.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه پروژه راه آهن گرگان - مشهد پیگیری خواهد شد، گفت: استاندار گلستان سفری به ترکمنستان خواهد داشت تا مشکلات راه آهن اینچه برون را رفع کند.
واعظی افزود: باید به وزرا و مسئولان فشار بیاوریم تا بخشی از اختیارات خود را به استانها دهند و این در دستور کار ما قرار دارد که تفویض اختیار استانی انجام دهیم.
وی با اشاره به مشکلات توزیع و نظارت نهادههای دامی گفت: این مشکلات در بسیاری از واردات وجود دارد و خودمان هم باید رعایت کنیم، ما در شرایط سخت اقلام مورد نظر مردم را با ارز دولتی عرضه میکنیم.
نظارت بر ارز متولی درستی ندارد
واعظی بیان کرد: در کشور ما نظارت بر ارز و واردات متولی درستی ندارد و از مجلس میخواهیم در موضوع نظارت بر ارز و واردات کالا به طور جدی ورود کند.
وی ادامه داد: دولت گوشت و مرغ و کالاهای روزمره را با ارز دولتی خریداری میکند اما به دلیل وجود واسطههای فراوان قیمت آن افزایش یافته است.
واعظی در پایان در خصوص پروژه پتروشیمی استان گلستان گفت: مطالعه دقیقی برای پروژه پتروشیمی گلستان انجام نشده بود و باید کاربری آن تغییر کند.
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