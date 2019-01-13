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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۱۹

امتناع اکبری از پاسخ به سئوال مربوط به دبیری او در فدراسیون

امتناع اکبری از پاسخ به سئوال مربوط به دبیری او در فدراسیون

سرمربی تیم والیبال سایپا پس از شکست مقابل تیم پیکان گفت: به بازیکنانم اعتقاد دارم و در پلی آف می توانیم نتایج را جبران کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در حساس ترین بازی هفته هجدهم لیگ برتر والیبال، تیم پیکان موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ سایپا را شکست دهد.

پیمان اکبری سرمربی تیم والیبال سایپا پس از شکست مقابل تیم پیکان در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: به تیم پیکان تبریک می گویم. بازی امروز بازی خوبی بود. این دیدار بسیار حساس بود مخصوصا برای تیم ما با توجه به شرایطی که داریم بازیکنانم خوب بازی کردند اما در ست چهارم از موقعیت ها استفاده نکردند و همین باعث شد عقب بیافتیم. در ست پنجم نیز بازی پایاپای بود. شاید اگر از فرصت های خود به خوبی استفاده می کردیم نتیجه بهتری بدست می آمد.

وی افزود: دو تیم از نظر فنی خوب بودند. شاید در طول این چند هفته رقابت های لیگ برتر والیبال این یکی از بازی‌های خوب هفته بود. در ادامه راه برای پیکان آرزوی موفقیت دارم. امروز نتیجه را واگذار کردیم اما شرایط تیم ما رو به پیشرفت است. کاری به جایگاهمان در جدول رده بندی ندارم. به بازیکنانم اعتقاد دارم و در پلی آف می توانیم نتایج را جبران کنیم.

پیمان اکبری در واکنش به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه صحبت هایی درباره دبیری شما در فدراسیون والیبال مطرح است آیا این را تایید می کنید یا خیر؟ از پاسخ به این سئوال امتناع کرد و گفت: چه خبر!؟

کد مطلب 4512032
ساناز سلیمان آبادی

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