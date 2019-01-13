دولت شرایط فعالان گردشگری بسطام را تسهیل کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی شامگاه یکشنبه در نشست بررسی مشکلات بخش بسطام ضمن بیان اینکه این بخش دارای ظرفیتهای عظیم گردشگری است، تأکید کرد: باید دولت سازوکاری را ایجاد کند که در قبال فعالان گردشگری این بخش سختگیری صورت نگیرد.
وی بابیان اینکه میتوان شرایط فعالیتهای گردشگری را تسهیل کرد، افزود: بعضاً دیده میشود که جوانی برای درآمدزایی و اشتغال، باغی را بهصورت بومگردی طراحی و اجرا میکند اما برخی سختگیریها سبب میشود تا موانعی بر سر راه این جوان باشد.
عضو خانه ملت گفت: سختگیریها سبب اشاعه بیکاری میشود حالآنکه اگر شرایط گردشگری و فعالان این حوزه تسهیل شود ما شاهد ارتقا و توسعه اقتصادی نیز در بخش بسطام خواهیم بود.
اجرای طرح جامع گردشگری در محور شاهرود-آزادشهر
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری سمنان، نیز در این نشست گفت: دو طرح جامع گردشگری در استان مطرحشده که یکی از آنها محور شاهرود-آزادشهر محسوب میشود.
قدرت الله ابک ضمن بیان اینکه چند محور برای طرح جامع گردشگری استان سمنان تدارک دیدهشده است، بیان کرد: یکی از این طرحها محور شاهرود-آزادشهر و روستاها و شهرهای مجاور است که دارای ظرفیتهای خوب گردشگری هستند.
وی بابیان اینکه نگاه استانداری به مقوله گردشگری نگاه توسعه محور است، افزود: دیگر طرح، محور شهمیرزاد، مهدیشهر-کیاسر در شمال است که این طرح جامع نیز میتواند میزبانی از هزاران گردشگر را بر عهده گیرد.
سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری سمنان در ادامه خواستار تسهیل در شرایط استعلامهای فعالان بخش خصوصی توسط بخشداری بسطام و مسئولان نهادهای اجرایی در شاهرود و استان سمنان شد.
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