انصراف شهاب حسینی از یک نقش به خاطر شهید بابایی

مجله مهر: روز گذشته سیدجمال ساداتیان در یک گفتگو اعلام کرد شهاب حسینی برای خدشه‌دار نشدن به شخصیت شهید بابایی از بازی در نقش منفی فیلم «متری شیش و نیم» سر باز زده است.

چند روز گذشته خبری اعلام شد مبنی بر اینکه شهاب حسینی از بازی در فیلم «متری شیش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی کناره گیری کرده است؛ کسی که پیش از این فیلم «ابد و یک روز»را از او دیده بودیم. حالا روز گذشته جمال ساداتیان تهیه کننده این اثر از دید خودش علت این کناره گیری را توضیح داده و به روزنامه‌جام‌جم گفته که پذیرفتن نقش منفی برای شهاب حسینی ناگوار بوده است.

از نگاه ساداتیان، بازی در نقش شهید بابایی ذهنیتی از شهاب حسینی در ذهن مخاطبان ساخته است که حسینی ترجیح داده به این ذهنیت احترام بگذارد.

در ادامه سلما بابایی دختر شهید بابایی هم نسبت به این اتفاق واکنش نشان داده و گفته: «اگر مطلب منتشر شده در رابطه با فیلم «متری شیش و نیم» صحت داشته باشد، قطعا مایه مباهات و افتخار ماست که ایشان پس از گذشت سال‌ها از پخش سریال شوق پرواز همچنان به حفظ شخصیت شهید بابایی در دید مردم توجه دارند.»