امروز محکوم به برد بودیم/ حضور کولاکوویچ در بازی بی تاثیر نبود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم پیکان امروز موفق شد در هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر والیبال سایپا را با نتیجه سه بر دو شکست و انتقام دور رفت را بگیرد.

محمد ترکاشوند سرمربی پیکان پس از پیروزی مقابل سایپا در جمع خبرنگاران حاضر شد و گفت: سایپا تیم با تجربه ای است که مهره های خوب و با انگیزه ای در اختیار دارد. همیشه تقابل خودروسازان با یکدیگر جذاب است. تیم سایپا اگر در دور رفت رقابت ها همانند امروز بازی می کرد جایگاه بهتری در جدول رده بندی بدست می آورد.

ترکاشوند در ادامه افزود: ست نخست بازی را خوب شروع نکردیم. یکی دو بازیکن از نظر روحی – روانی در شرایط خوبی نبودند. با تغییراتی که ایجاد کردیم توانستیم به بازی برگردیم. با زدن سرویس های هدفمند نتیجه بازی را به سود خود برگردانیم. هر جا که تیم سایپا در دریافت به مشکل برخورد ما توانستیم امتیازات خوبی جمع کنیم. سرویس های ریسکی خوبی زدیم و موفق شدیم پیروز شویم. در ست پنجم نیز بازی پایاپای بود و با اختلاف ۲ امتیاز پیروز شدیم. بازی قشنگی بود و تماشاگران حاضر در سالن از تماشای آن لذت بردند. با توجه به شکست دور رفت مقابل تیم سایپا محکوم به پیروزی در این دیدار بودیم.

وی در پاسخ به این سئوال که در طول بازی کُری هایی بین بازیکنان دو تیم وجود داشت، افزود: زیبایی ولیبال به همین کل کل ها است. خدا را شکر که حاشیه ساز نبود. بازیکنان هر دو تیم با یکدیگر رفیق هستند و کل کل ها نیز در راستای همین دوستی ها بود. انشاءالله که همیشه همینطور باشد.

ترکاشوند درباره تاثیر حضور کولاکوویچ سرمربی تیم ملی والیبال در سالن بر روی بازی بازیکنان نیز گفت: قطعا حضور کولاکوویچ بی تاثیر نبوده. به هر حال او سرمربی تیم ملی است و تیم پیکان هم بازیکنان جوانی در اختیار دارد و سایپا نیز چند ملی پوش دارد. بازیکنان جوان ما انگیزه دعوت به تیم ملی را دارند و ملی پوشان سایپا نیز برای حفظ جایگاه خود تلاش می کنند. فکر می کنم اگر سرمربی تیم ملی در تمام مسابقات حضور داشته باشد کیفیت لیگ نیز بیشتر خواهد شد.