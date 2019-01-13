به گزارش خبرنگار مهر دیدارهای هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر والیبال امروز با برگزاری ۶ دیدار پیگیری شد.

شاگردان وکیلی در تیم دورنای ارومیه امروز شگفتی ساز شدند و توانستند تیم شهرداری گنبد را که در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار دارد با نتیجه سه بر صفر شکست دهند و به نخستین برد خود در فصل جاری مسابقه برسد.

در دیگر نتیجه جالب هفته تیم شهروند اراک موفق شد با نتیجه سه بر یک پیام خراسان را شکست دهد تا پیام به هفتمین باخت خود برسد.

تیم صدرنشین شهرداری ورامین نیز امروز با نتیجه سه بر یک شهرداری ارومیه را شکست داد و همچنان به پیشتازی خود در جدول رده بندی ادامه می دهد.

شاگردان محمدرضا سالک نیز با نتیجه سه بر صفر شهرداری تبریز را شکست دادند.

نتایج دیدارهای هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر والیبال

خاتم اردکان ۳- شهرداری تبریز صفر

دورنای ارومیه ۳- شهرداری گنبد صفر

پیکان تهران ۳ – سایپای تهران ۲

شهرداری ورامین ۳- شهرداری ارومیه ۱

کاله مازندران ۳- عقاب نهاجا صفر

شهروند اراک ۳- پیام خراسان ۱