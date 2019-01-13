به گزارش خبرنگار مهر، محسن موحدی فرد، عصر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به اینکه شهرستان میبد با ۲۱ هزار نفر جمعیت دانش آموزی، بیشترین آمار دانش آموزان بعد از مرکز استان را دارد، اظهار داشت: این شهرستان در حال حاضر با مشکلاتی در حوزه آموزش و پرورش مواجه است که امیدواریم با تدبیر مسئولان رفع شود.

وی با اشاره به تقاضای بالای دانش آموزان میبدی برای تحصیل در رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش عنوان کرد: امکانات هنرستان‌های میبد بیش از این اجازه جذب دانش آموز نمی‌دهد.

موحدی فرد خاطرنشان کرد: اداره فنی و حرفه ای شهرستان میبد امکانات و تجهیزات خوبی دارد که عمده این تجهیزات بلا استفاده مانده و خاک می خورد که اگر این امکانات در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد، می توانیم دانش آموزان علاقمند بسیاری را به سمت هنرستان‌ها هدایت کنیم.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان میبد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مالی معلمان خرید خدمات بیان کرد: عدم پرداخت حقوق، هم معلمان خرید خدمت و هم مدیران آموزش و پرورش استان را در رنج و عذاب قرار داده که امیدواریم به سرعت به این موضوع رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: این معلمان انتظار استخدام ندارند اما توقع دارند حقوق آنها به موقع پرداخت شود در حالی که اکنون شاهدیم معلمان چند ماه حقوق خود را دریافت نکرده اند.

موحدی فرد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت آموزش و پرورش میبد در اجرای طرح‌های دولت گفت: آموزش و پرورش میبد توانسته دولت الکترونیک را در این شهرستان اجرایی کند.