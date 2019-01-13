به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم پیام خراسان و خاتم اردکان در رقابت های هفته شانزدهم رقابت های لیگ برتر والیبال با جنجال همراه شد تا این دیدار نیمه تمام بماند.

هفته گذشته نیز جلسه کمیته انضباطی برگزار شد اما رای آن اعلام نشد.

مسعود یزدان پناه، دبیر سازمان لیگ والیبال در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رای کمیته انضباطی گفت: به دلیل اینکه اسناد و مدارک کافی در اختیار ما نبود و برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود اعلام رای را کمی به تاخیر انداختیم تا بتوانیم رای خوبی صادر کنیم و این رای تا فردا اعلام خواهد شد.