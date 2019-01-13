اختصاص ۸۵ میلیاردتومان برای تکمیل پروژه های نیمه تمام در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود واعظی، عصر یکشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان گلستان اظهار کرد: گلستان از جمله استان‌های بدون تنش و آرام در کشور است و می تواند الگو و نمونه خوبی برای سایر استان ها باشد.

وی همچنین خطاب به آیت‌الله نورمفیدی گفت: نظر شما به عنوان محور وحدت و رکن اساسی در استان گلستان برای پیشبرد اهداف در این سفر برای ما مهم و ضروری است.

وی افزود: ۶۵۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر گذشته رئیس جمهور و هیئت دولت به استان اختصاص داده شده بود و با تلاش‌های انجام شده این میزان اعتبار تاکنون ۲۰ درصد افزایش داشته است.

واعظی گفت: براساس توافق صورت گرفته همچنین ۸۵ میلیارد تومان برای تکمیل پروژه‌ها در استان گلستان اختصاص یافت تا این پروژه‌ها به نتیجه برسد.

وی با اشاره به این که توسعه استان گلستان برای ما و مسئولان مهم است، گفت: برای برطرف کردن مشکل کمبود آب در استان گلستان، پروژه زهکشی اراضی به خوبی در استان در حال اجرا است.

واعظی افزود: اجرای پروژه‌های آب شیرین‌کن هم در دستور کار است و تامین آب شرب مردم از الویت‌های ما قرار دارد و پروژه سد نرماب هم در همین راستا در حال اجرا است.