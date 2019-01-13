به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه عصر امروز پس از دیدار و گفتگو با «محمدعلی الحکیم» همتای عراقی خود در بغداد در نشست خبری مشترک با خبرنگاران به جزئیات دیدار خود با وزیر خارجه عراق اشاره کرد و گفت: در مذاکرات امروز ۱۰ عنوان کلی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و دیدگاه بسیار نزدیکی بین دو کشور در بسیاری از زمینه ها وجود داشت.

وی افزود: روابط دو جانبه در حوزه های مختلف تجاری، سیاسی و مردمی، گردشگری سلامت و عتبات عالیات،تحولات منطقه ای و همکاری در سازمان های بین المللی از جمله محورهای بحث شده در این دیدار بود.

وزیر امور خارجه اضافه کرد: تصمیم گرفته شد،کمیته مشترک برای استفاده از اروندرود و شط العرب را هر چه سریع‌تر تشکیل و اعضای کمیته را به یکدیگر معرفی کردیم تا بتوانند کار را شروع کنند.

ظریف، رایزنی پیرامون مسائل منطقه را محور دیگر مذاکره با همتای عراقی عنوان کرد و با بیان اینکه پیرامون ضرورت بازگشت حاکمیت در کل اراضی سوریه و مقابله با تروریسم در سوریه و حمایت از دولت سوریه گفتگو کردیم،گفت: از تلاش دولت عراق برای عادی سازی در روابط دولت سوریه با جامعه عرب استقبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: همچنین از روند صلح و جلوگیری از ادامه خونریزی در یمن حمایت می‌کنیم.

وزیر امور خارجه گفت:جمهوری اسلامی ایران سیاست‌های صهیونیستی و حمایت از سیاست‌های صهیونیستی را خطر اصلی برای منطقه می‌داند از این رو معتقدیم همه باید یکپارچه از آرمان فلسطین و مردم فلسطین حمایت کنیم.

ظریف با بیان اینکه ایران و عراق دارای تاریخ مشترک هستند،تاکیدکرد: هرساله مردم عراق میزبان میلیون ها ایرانی و مردم ایران نیز میزبان میلیون ها عراقی هستند و این نشان می دهد که روابط،بسیار مستحکم است؛روابط ایران و عراق به زیان هیچکس نیست بنابراین اجازه دخالت در آن را به کسی نمی دهیم.



