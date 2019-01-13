انقلاب اسلامی محدودیت حضور بانوان در جامعه را لغو کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی یونسی شامگاه یکشنبه درجمع بانوان فعال سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان آق قلا اظهار کرد: زمانی که صحبت های شما را باوضعیت ۲۰ ساله گذشته در همین منطقه مقایسه می کنم احساس می کنم دراین منطقه یک انقلابی رخ داده است.

وی افزود: شاید ۳۰ ساله گذشته امثال من اینگونه فعالیت ها و تجمع ها و این نوع مسئولیت پذیری که خانم یک کاری در رابطه با مردم یا خانواده خود انجام می دهند را بد می دانستیم اما این ها اتفاقات مهمی است که در این منطقه رخ داده است که در گذشته تصورش هم مشکل بود.

یونسی گفت: شما نماینده هزاران زن دیگر هستید و این اتفاق مبارکی است که امروز رخ داده، البته هر کار مهمی در کنارش ممکن است آسیب هایی داشته باشد.

یونسی اظهار کرد: همیشه عادت کرده ایم آداب و رسوم بد را به خانم ها نسبت می دهیم اما آقا هیچ وقت نحس نمی شود و آداب و رسوم تخیلی به اسم مردان می سازیم، ما مردان بر اساس نگاه خودمان قانون را تدوین می کنیم و آن را به گردن اسلام می اندازیم.

وی تصریح کرد: ما در اسلام چهار زن را می شناسیم که در همه جا موفق بوده اند مانند حضرت خدیجه (س)، حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (س)؛ قطعا به این زنان گفته نشده در خانه بمانید و هیچ کاری انجام ندهید.

یونسی گفت: در احادیث اهل سنت از عایشه روایات بسیاری نقل شده است اگر عایشه حضوری فعال در جامعه نداشت دررابطه با او روایاتی هم گفته می شد؟ پیامبر اکرم هیچگاه مخالف حضور آن ها در اجتماع نبود به شرط رعایت حجاب و اصول.

وی خطاب به بانوان ترکمن گفت: بهترین حجاب، حجابی است که شما دارید؛ حجاب ترکمنی با حجاب اسلامی زیباست که هم نماد ترکمن است هم نماد اسلام و ما حق نداریم نوع و رنگ آن را عوض کنیم.

یونسی گفت: تمام اقوام ایرانی همه به نوعی حجاب دارند اما عده ای آمدند و حجاب آنان را خراب کردند.

وی افزود: ما باید همان حجاب قبلی را تقویت کنیم نه اینکه چیزی تحمیل کنیم و حجابی که اسلام می گوید همین است، ما اگر نتوانستیم این حجاب را از شما بگیریم مقاومت خود شماست.

یونسی اظهار کرد: بسیاری از تحمیل هایی که در کشور ما علیه زنان انجام می شد به نام دین انجام می شود اما دینی نیست، در گذشته تاریخ شخصیت های بزرگ همه رجال بودند و تعداد انگشت شمار خانم دانشمند پیدا شود، چرا؟ چون اجازه نمی دادند.

وی افزود: اینکه امروز بانوان فرهیخته و دانشمند در کشور حضور دارند از برکات انقلاب اسلامی است و این محدودیت ها را انقلاب اسلامی برداشت.

یونسی با اشاره به ملاقات امام راحل با بانوان که در شهر قم انجام شد، ادامه داد: در این دیدار چند خانم نزد امام شعرخوانی و سخنرانی کردند و تعدادی می گفتند چرا امام این کار را کردند وصدای زنان را شنیدند، امام اجازه داد این برنامه را پخش کنند و با این کار بسیاری از تابوها از بین رفت.

وی ادامه داد: بعد از این دیدار امام فرمودند تقسیم فرصت های برابر و رسیدن به هر پست و مقامی برای زنان محدودیت ندارد و هر آنچه برای زنان محدودیت دارد برای مردان هم دارد که البته هنوز هم مقاومت های زیادی وجود دارد.

یونسی گفت: وقتی زنان در جامعه محدود می شوند برای مردان هم بد است خیلی از آقایان متوجه نیستند که محدودیت هایی که برای بانوان گذاشته اند به ضرر خودشان هم هست.

وی با بیان اینکه برخی از هنرهای بومی در حال فراموشی است، گفت: ما در تهران وقتی اسم هنر ترکمن را می شنویم انواع و اقسام هنر ترکمنی را به یاد می آوریم، صنعت قالیبافی یک صنعت بومی است و چندین میلیون نفر از کنار آن درآمد دارند پس فرش های ترکمنی چرا محدود است؟ باید همه جا باشد و هنوز نمی تواند با فرش کاشان رقابت کند

وی گفت: آداب و رسوم ترکمنان باید به نماد ملی تبدیل شود و اقتصاد اینجا را متحول کنند.