کسب رتبه دوم پیام نور استان در بین دانشگاه های پیام نور کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بخشعلی معصومی عصر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در دانشگاه پیام نور استان گفت: دوره های متنوع آموزشی در حوزه های مختلف توسط دفتر آموزش های آزاد دانشگاه پیام نور استان با بهره مندی از اساتید مجرب و با ارائه مدرک معتبر از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که قابل ترجمه است، برای عموم علاقه مندان و دانشجویان دانشگاه برگزار می شود.

معصومی ادامه داد: دانشگاه پیام نور طبق مجوز رسمی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مجری دوره های آموزشی در سطح کشور معرفی شده است و در همین راستا دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی به عنوان یکی از دانشگاه های فعال در این زمینه آماده عقد قرارداد با سازمانها و ادارات مختلف استان و همکاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی، مهارت افزایی، کارآفرینی و خلاقیت در سطح استان است.

وی افزود: در بهمن ماه امسال شاهد برگزاری دوره های آموزشی MBA و DBA ، دوره آموزشی ورود به بازار سرمایه گذاری بورس، دورهای آموزشی ISO با آخرین و به روزترین تغییرات و با بهره مندی از بهترین اساتید در این حوزه ها خواهیم بود.

رئیس دانشگاه پیام نور استان ابراز داشت: همه دوره های برگزار شده از طریق سامانه وزارت علوم دارای شماره مجوز بوده و در صورت نیاز شرکت کنندگان قابل ترجمه نیز هستند.