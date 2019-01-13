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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۲۰:۰۲

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس:

دولت مصوبات سفر نخست رئیس جمهور به گلستان را پیگیری کند

دولت مصوبات سفر نخست رئیس جمهور به گلستان را پیگیری کند

گرگان - نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید باید مصوبات سفر نخست رئیس جمهور به گلستان را پیگیری کند زیرا با اجرای همان مصوبات استان متحول خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد تربتی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور یکی از راه حل‌های پر کردن شکاف‌های استان گلستان است.

وی افزود: در سفر استانی سال ۹۳ مصوبات زیادی داشتیم که برخی انجام، برخی کلنگ زنی و برخی هنوز آغاز نشده است، من تقاضا دارم همان مصوبات سال ۹۳ پیگیری و اجرا شود و اگر مقدور نیست دولت قولی ندهد.

وی یادآور شد: اگر مصوبات سفر رئیس جمهور به گلستان در سال ۹۲ انجام شود استان متحول خواهد شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گلستان استاتی کشاورزی است، اظهار کرد: میانگین جمعیت روستایی استان گلستان ۴۸ درصد است و استانی شاخص برای کشاورزی هستیم و ۸۰ نوع محصول متنوع کشاورزی در استان داریم.

تربتی نژاد در خصوص پروژه نیمه تمام پتروشیمی گلستان گفت: احداث پتروشیمی گلستان در سال۸۴ تصویب شده و با ۹۲ هزار عضو همچنان نیمه تمام مانده است.

وی افزود: دولت باید از نظراتی که در شورای گفتگوی استانی طرح می‌شود، استفاده و آن‌ها را پیگیری و اجرا کند، بسیاری از مشکلات استان نیازی به بودجحه ندارد و فقط نیازمند مدیریت است.

وی خاطرنشان کرد: گلستان با مشکل آب کشاورزی روبه رو بوده و این در حالی است که در حوزه غلات و تولیدات کشاورزی در رده‌های اول تا سوم کشور قرار داریم و از لحاظ آب کشاورزی نیاز به حمایت داریم.

کد مطلب 4512076

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