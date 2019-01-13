دولت مصوبات سفر نخست رئیس جمهور به گلستان را پیگیری کند

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد تربتی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان که با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: سفرهای استانی رئیس جمهور یکی از راه حل‌های پر کردن شکاف‌های استان گلستان است.

وی افزود: در سفر استانی سال ۹۳ مصوبات زیادی داشتیم که برخی انجام، برخی کلنگ زنی و برخی هنوز آغاز نشده است، من تقاضا دارم همان مصوبات سال ۹۳ پیگیری و اجرا شود و اگر مقدور نیست دولت قولی ندهد.

وی یادآور شد: اگر مصوبات سفر رئیس جمهور به گلستان در سال ۹۲ انجام شود استان متحول خواهد شد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گلستان استاتی کشاورزی است، اظهار کرد: میانگین جمعیت روستایی استان گلستان ۴۸ درصد است و استانی شاخص برای کشاورزی هستیم و ۸۰ نوع محصول متنوع کشاورزی در استان داریم.

تربتی نژاد در خصوص پروژه نیمه تمام پتروشیمی گلستان گفت: احداث پتروشیمی گلستان در سال۸۴ تصویب شده و با ۹۲ هزار عضو همچنان نیمه تمام مانده است.

وی افزود: دولت باید از نظراتی که در شورای گفتگوی استانی طرح می‌شود، استفاده و آن‌ها را پیگیری و اجرا کند، بسیاری از مشکلات استان نیازی به بودجحه ندارد و فقط نیازمند مدیریت است.

وی خاطرنشان کرد: گلستان با مشکل آب کشاورزی روبه رو بوده و این در حالی است که در حوزه غلات و تولیدات کشاورزی در رده‌های اول تا سوم کشور قرار داریم و از لحاظ آب کشاورزی نیاز به حمایت داریم.