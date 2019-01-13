ترزا می: وقت آن رسیده است که پارلمان بازی را کنار بگذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، ترزا می نخست‌ وزیر انگلیس امروز یکشنبه اعلام کرد که خارج نشدن این کشور از اتحادیه اروپا، عواقبی فاجعه‌ بار برای اعتماد عمومی مردم کشورش به سیاستمداران در پی خواهد داشت.

نخست‌ وزیر انگلیس در این خصوص گفت: اگر پارلمان این توافق را به دلیل منافع ملی تصویب نکند، ما با خطر خروج بدون توافق از اروپا مواجه می‌ شویم.

وی در ادامه افزود: چنین کاری زیر پا گذاشتن فاجعه‌ بار و نابخشودنی اعتماد به دموکراسی ما است. پیام من به پارلمان این است: وقت آن رسیده که بازی را کنار بگذارید و کار درست را برای کشورمان انجام دهید.

این در حالیست که قرار است سه شنبه هفته جاری پارلمان انگلیس درباره سرنوشت طرح مورد توافق اروپا با نخست وزیر انگلیس رأی گیری کند.